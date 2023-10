À seulement 16 ans, Marc’Andria Maurizzi sacré champion du monde junior d'échecs

Depuis ses débuts précoces dans le monde des échecs à l’âge de 7 ans, Marc’Andria Maurizzi a constamment repoussé les limites et s’est hissé au sommet de l’échiquier international. Initié aux subtilités du jeu au sein du Corsica Chess Club, il a bénéficié des enseignements éclairés du maître international Michaël Massoni. En 2017, il a représenté fièrement la France lors du championnat d’Europe d’échecs de la jeunesse, remportant la médaille d’or dans la catégorie des moins de 10 ans, sous la tutelle du maître international Matthieu Bissieres.

L’ascension fulgurante de Marc’Andria s’est poursuivie avec l’obtention du titre de candidat maître en 2018, suivi de celui de maître FIDE en 2019. Cette dernière année marque un tournant décisif dans sa carrière, puisqu’il a remporté à nouveau la médaille d’or du championnat d’Europe d’échecs de la jeunesse, cette fois dans la catégorie des moins de 12 ans, sous la direction éclairée du grand maître international Matthieu Cornette.

En 2019, il a également décroché le titre prestigieux de champion de France des pupilles (moins de 12 ans), confirmant ainsi sa domination sur la scène nationale. Ses succès ne se sont pas limités aux épreuves de jeunesse, puisqu’il a terminé premier ex æquo du tournoi des maîtres du Val-d’Oise à Cergy-Pontoise en mai 2019.

Le grand maître international français le plus jeune de l’histoire

L’année 2019 a culminé avec l’accession au titre envié de maître international à l’âge exceptionnel de 12 ans et deux mois, lors du tournoi de Metz. Marc’Andria a également prêté son talent au championnat d’Europe d’échecs des nations à Batoumi, où il a joué un rôle crucial en tant que troisième échiquier de l’équipe de France, contribuant ainsi à la neuvième place au classement final. Le couronnement de sa carrière est survenu en 2021, lorsqu’il a atteint le titre de grand maître international. Marc’Andria a brillamment réussi ses normes de GMI, notamment à Sitges, en Catalogne, et à Barcelone, gravissant ainsi les échelons de la reconnaissance internationale.

En mai 2021, lors du tournoi de GMI du C’Chartres Échecs, il a confirmé son statut en atteignant sa troisième norme de grand maître international. À seulement 14 ans et 5 jours, Marc’Andria est devenu le GMI français le plus jeune de l’histoire, détrônant un record vieux de plus de deux décennies. Avec cette victoire aux Championnats du Monde Junior, Marc’Andria Maurizzi écrit une nouvelle page de l’histoire des échecs, confirmant ainsi son statut de prodige incontournable de la discipline. Pour la grande finale, l'adversaire de Marc'Andria, Luka Budisavljevic, était le plus jeune grand maître de l'histoire des échecs serbes, titre obtenu à l'âge de 16 ans, 10 mois et 7 jours.

