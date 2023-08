10.000 visiteurs pour les 100 ans des chasseurs et pêcheurs de Dordogne

"C'est une grande réussite !" se réjouit le président de la fédération des chasseurs de Dordogne, Michel Amblard. Tout ce week-end du 11 au 13 août , au château de Campagne, l'anniversaire de ces deux grandes fédérations a rassemblé plus de monde que ce qu'espéraient les organisateurs : "on savait que l'on aurait plus de 5 à 6.000 personnes, mais on n'imaginait pas 10.000 poursuit le président de la fédération, on avait prévu 500 repas à table, ça fait déjà un mois qu'on refusait les réservations."

ⓘ Publicité

Tout le week-end, les visiteurs ont pu assister à différentes démonstrations, s'essayer à un simulateur de pêche ou s'intéresser aux différents stands des associations du département.

À lire aussi Chasseurs et pêcheurs de Dordogne organisent une fête pour leurs 100 ans

Du matériel de pointe était exposé pour les visiteurs. © Radio France - Thibault Delmarle

Un bateau de pêche exposé dans le jardin du château de Campagne. © Radio France - Thibault Delmarle

© Radio France - Thibault Delmarle