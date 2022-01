100% de viandes mayennaises dans les collèges dès la rentrée 2023 promet le Conseil Départemental

Le Département de la Mayenne s'engage à servir dans les cantines des collèges publics, dont il a la gestion, 100% de viandes mayennaises, dès la rentrée 2023. Aujourd'hui, c'est plus de 85%.

Les collégiens mayennais mangeront exclusivement de la viande produite en Mayenne dès la rentrée 2023, promesse du Conseil Départemental. À compter du 1er mars, toutes les viandes proposées dans un lieu de restauration (cantines, restaurants, restaurants d’entreprises, etc.) devront avoir une mention d’origine de la viande. Olivier Richefou, le président de l'exécutif départemental, "salue cette mesure essentielle pour les agriculteurs et les éleveurs, ainsi que pour les citoyens qui doivent savoir l’origine de la viande qu’ils consomment"

à lire aussi Restauration : l'origine de toutes les viandes devra être affichée au 1er mars

Aujourd'hui, dans les collèges publics du département, 85% de la viande est d'origine mayennaise. Le Conseil Départemental vise encore plus haut et veut atteindre les 100% d'ici deux ans : "nous avons la chance d’avoir des éleveurs engagés qui produisent une viande de qualité dans notre Département, il me parait primordial que nous nous fournissions chez eux. Les collégiens sont ainsi sensibilisés tôt sur la notion des circuits courts, l’origine des aliments qu’ils consomment, c’est essentiel pour l’avenir" explique dans un communiqué Olivier Richefou.