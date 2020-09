1000 chasseurs manquent à l'appel en Haute Vienne pour l'ouverture de la nouvelle saison

Cette nouvelle saison de chasse s'ouvre à 8 heures ce dimanche matin, mais une ouverture qui survient alors que l'épidémie de Covid 19 est toujours bien présente. Et c'est probablement pour cela que les chasseurs tardent à reprendre leur adhésion constate la fédération départementale de la chasse en Haute-Vienne. "A l'avant veille de l'ouverture il manque 1000 chasseurs sur les 7 500 que comptait le département l'an dernier" explique Sébastien Hau, le directeur de la fédération. "Les gens ont une certaine réticence à prendre le permis de chasser ou à se précipiter et on sent qu'ils se posent des questions avec la situation sanitaire" poursuit-il.

De la convivialité oui...mais à distance

La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne ne donne pas de consigne particulière, mais elle compte sur le bon sens pour faire respecter les gestes barrières. "C'est une activité de plein air ce qui limite les risques" explique encore Sébastien Hau. Mais on sait que la chasse c'est aussi des moments de convivialité et des rassemblements. "On va faire la convivialité adaptée" précise encore le directeur de la fédération. Autrement dit le casse croûte d'avant et d’après la chasse devra se faire autant que possible à l’extérieur et Sébastien Hau conclut "Les chasseurs parlent fort et ils n'auront pas besoin d'être proches pour s'entendre".