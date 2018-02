Ces 1000 jeunes entière sont censés représenter la relève du monde agricole puisqu'ils se sont installés en 2017. Garçons et filles à parité, toutes productions confondues et dans le pluralisme syndical ils viennent de toute la France.

10 vauclusiens ont été choisis pour représenter le département. Une liste de 20 a été transmise à la préfecture et le service du protocole de l’Élysée en a retenu 10.

Installés au cours de l'année passée ils sont vignerons, arboriculteurs ou maraîchers.

Il faut savoir que dans le département quand un agriculteur s'installe, deux autres arrêtent leur activité. En moyenne on compte 180 installations bon an mal an pour 360 cessation d'acticité, pour un total de 5000 exploitations agricoles en Vaucluse.

On ne connait pas le but de cette rencontre. Mais sans doute que le président de la république doit faire passer un message sur l'avenir de l'agriculture et le pouvoir de réussir qui est entre les mains des jeunes.

Mais ceux-ci ne sont pas dupe.

Un millier face au président il sera sans doute plus facile d'écouter que de s'exprimer et de faire part des inquiétudes qui sont les leurs.

Jean-Baptiste Roux, arboriculteurs et maraîcher, est installé à Cavaillon depuis décembre 2017. Il a 26 ans.

Jean-Baptiste Roux sera reçu à l'Elysée. Copier

Philippine Benardeau viticultrice à Sainte Cécile les vignes. Installée depuis le 1° janvier de cette année elle a 23 ans. c'est la benjamine de la délégation vauclusienne.