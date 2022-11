Le 11e concours départemental des vins de l'Isère se tenait ce lundi 7 novembre à Montbonnot-Saint-Martin. Une opération qui permet chaque année au syndicat des vins de l'Isère, appuyé par la Chambre d'agriculture, de faire parler de ces vins qui progressent et défrichent même désormais des terroirs inconnus.

ⓘ Publicité

De nouveaux terroirs

A la fin du XIX siècle l'Isère comptait environ 35 000 hectares de vignes. Aujourd'hui 65 hectares. Du vin de consommation courante - décimé par le phylloxera à la fin du XIXe et battu en brèche par les campagnes de santé publique - au vin forcément voulu "de qualité" aujourd'hui l'Isère peut néanmoins être considéré comme un département qui connait une certaine renaissance des vignes et du vin depuis une bonne vingtaine d'années. Aux côtés des Balmes Dauphinoises (secteur Saint-Chef, Saint-Savin) et du Grésivaudan qui ont su rester en vie, le vin a fait son retour dans le Trièves, dans le Royans et sur les coteaux nord de Vienne et Seyssuel. Il se fait aussi du vin désormais dans des territoires où il était un encore plus vieux souvenir : à La Buisse près de Voiron, ou encore à Beauvoir-de-Marc, entre Saint-Jean-de-Bournay et Vienne. Ici c'est Steve Chapelin, 33 ans, qui vient de replanter de la vigne, sur des coteaux où de vieilles photos attestent qu'il y en avait mais sans garantie sur la qualité du terroir. "On va voir ce que ça donne" dit aussi celui qui a replanté des vignes sur la commune de Diemoz. Il a trouvé avec le syndicat des vins de l'Isère "de l'aide, des conseils et un très bon accueil". Toutes choses fortes utiles quand on est, comme lui, assez isolé en matière de vigne.

Rencontres entre producteurs et sommeliers, restaurateurs, cavistes, à l'occasion du 11e concours des vins de l'Isère © Radio France - Laurent Gallien

Une appellation "IGP Isère" qui fait son bonhomme de chemin

Luc Metral s'est lancé lui un autre genre de défi depuis une dizaine d'années maintenant à Chanas, dans la vallée du Rhône iséroise. Cet ancien grossiste en fruits et légumes a décidé, la retraite venue, de réaliser son rêve : planter des vignes et faire du vin en face des Condrieu et autres Saint-Joseph, au nord des Crozes-Hermitage, dans une partie de la rive gauche qui n'était pas réputée pour ça. Pourtant il pensait que "la pointe de moraine glaciaire" et "les galets ronds" qui forgent les coteaux de Chanas, "où poussaient des fraises, des pêches, des abricots" étaient aussi de bonne terres pour le vin. Différentes de celles d'en face. Dix ans après ses vins ont gagné une clientèle et son fils s'apprête à prolonger l'aventure. Luc Metral qui a tenu à vendre ses vins avec l'indication "IGP Isère" plutôt que d'aller chercher les Côtes du Rhône ou les Coteaux du lyonnais. Signe d'un attachement au territoire certes mais aussi que cette appellation peut se faire une place sur les tables et dans les caves. Malgré les difficultés liées au rapport prix/réputation des cavistes, sommeliers et restaurateurs tentent en effet de jouer le jeu même si ils reconnaissent "qu'il faut guider le client, lui forcer un peu la main", à travers par exemple des accords mets-vins ou du vin au verre pour les restaurateurs. Néanmoins la demande de "produits locaux", "de trucs du coin" est aussi grandissante témoignent les cavistes. Pour faire goûter à des amis ou de la famille de passage, voire poussée par la curiosité lors des repas de réunions professionnelles et autres séminaires d'entreprises.

Le palmarès 2022 des vins de l'Isère dans les différentes appellations :