12 agricultrices de l'Avesnois troquent leurs bottes et leurs combinaisons pour des robes pour la bonne cause

Lucie éleveuse laitière à Cartignies et maman de 4 enfants avoue qu'elle a bien du mal à prendre soin d'elle

Alors forcément ce calendrier était une aubaine pour la jeune exploitante. D'autant plus que la photographe a pris le temps de mieux connaitre ces femmes, en leur faisant remplir avant la séance photo un questionnaire sur leurs passions, etc, pour mieux les mettre en valeur. Ce qui donne des univers très différents selon les mois, féérique, militaire, selon les envies de chacune.

Résultat, Lucie qui d'habitude fuit les photos a adoré se faire pomponner, maquillage, coiffure pour incarner le mois de juillet

Sandra elle s'affiche tout sourire dans une jolie robe bleu au mois de mai, une super expérience pour la trentenaire éleveuse et maman de 4 enfants à Haut Lieu

On est mis en valeur contrairement à notre métier où on est toujours plus ou moins sale et on ne sent pas bon, et là on est mis à l'honneur, et on prend du temps que pour soi-même