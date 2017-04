14 hélicoptères protégeront les vignes de Touraine du gel, jusqu'à vendredi 28 avril

Expérimentés la semaine dernière, les hélicoptères ont montré qu'ils étaient de bons outils pour protéger la vigne lorsque les températures sont légèrement négatives. Pendant trois jours, 14 appareils vont être prêts à décoller à Montlouis, Bourgueil, Vouvray et Azay-le-Rideau.

Encore une matinée angoissante pour les viticulteurs tourangeaux. Météo France prévoit des températures légèrement négatives, à l'aube, du mercredi 26 au vendredi 28 avril. La semaine dernière, déjà, le gel a causé quelques dégâts dans les vignes de Touraine.

Un gros dispositif préventif est donc mis en place, une nouvelle fois, cette semaine, en disposant des bougies dans le vignoble, en activant des tours anti-gel et des dispositifs d'aspersion. Par ailleurs, pour la seconde fois, des hélicoptères vont aussi être mobilisés pour réchauffer les températures et assécher l'air.

Au lieu des sept hélicoptères mobilisés la semaine dernière, il y en a quatorze cette semaine. Si besoin, ils survoleront 30 hectares chacun dans les vignobles de Montlouis-sur-Loire, Bourgueil, Vouvray et Azay-le-Rideau. C'est un dispositif d'une ampleur inédite en France. Il a fallu aller les chercher jusqu'à Paris et l'Ile D'Yeu, mais c'est un investissement nécessaire, selon Guillaume Lapaque, le président des fédérations viticoles d'Indre-et-Loire et de la Sarthe.

Malgré son efficacité, ce nouveau dispositif ne fait pas que des heureux. La semaine dernière, il y a eu beaucoup de critiques, sur les réseaux sociaux ou au standard des mairies concernées. Des critiques que Guillaume Lapaque ne comprend pas vraiment

"C'est vrai qu'on peut réveiller des riverains, et on s'en excuse, ça ne nous amuse pas, mais on essaye de sauver nos emplois et notre métier. On décolle à 6H30, et ce n'est pas forcément dramatique d'être réveillé une fois à cette heure-là. Autre critique plus surprenante, la pollution : en réalité, on n'utilise pas plus d'hydrocarbure que les tours anti-gel. Rapporté à l'hectare, c'est à peu près la même consommation, et c'est sans commune mesure avec ce que dégage la noria de camions qui circulent chaque jour sur l'A10".