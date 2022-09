140 variétés de pommes de Lorraine identifiées et précieusement conservées

Elles s'appellent Limon, Mottet, Nonetti, Orange de Meurthe-et-Moselle, Reinette de Lunéville, Tard Fleuri, Vaucharde : ce sont toutes des variétés de pommes de Lorraine. Des variétés anciennes à découvrir de mercredi 28 septembre à dimanche 2 octobre au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, à Villers-lès-Nancy, à l'occasion des 30 ans de l'association Les Croqueurs de Pommes de Lorraine.

Une partie du verger conservatoire au Jardin botanique Jean-Marie Pelt © Radio France - Isabelle Baudriller

Jusqu'à présent, l'association - dont le but est de protéger et sauvegarder le patrimoine fruiter régional - a permis d'identifier et répertorier quelques 140 variétés de pommes anciennes récoltées uniquement en Lorraine. Un travail loin d'être achevé : il pourrait y avoir 200 variétés distinctes selon Les Croqueurs de Pommes de Lorraine.

Michel Jacquemin, président de l'association Les Croqueurs de Lorraine © Radio France - Isabelle Baudriller

"On a la science qui nous aide beaucoup, en l'occurrence l'INRAE [Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, NDLR] d'Angers qui nous propose des analyses génétiques. Il y a parfois des différences minimes entre les variétés", explique Michel Jacquemin, président des Croqueurs de Pommes de Lorraine.

Ce sont souvent des pommiers uniques, il faut les préserver - Michel Jacquemin, Les Croqueurs de Pommes de Lorraine

Un objectif partagé par le jardin botanique et son verger conservatoire de 7 000 m2. La collection d'arbres fruitiers - pommiers, poiriers, pruniers, mirabelliers, groseillers, néfliers, cognassiers - a débuté en 1985 et compte aujourd'hui 300 pieds, une centaine de variétés anciennes dont 40 variétés de pommes de Lorraine.

Ceci est bien un pommier de Lorraine ! © Radio France - Isabelle Baudriller

"C'est vraiment du patrimoine vivant", souligne Karim Benkhelifa, responsable des collections tempérées du jardin botanique. "Une grande partie de ce verger a fait l'objet d'analyses génétiques pour être sûr de la justesse de ces variétés, ce qui en fait maintenant une collection de référence. Ça peut servir aux amateurs mais aussi aux professionnels de l'arboriculture fruitière. Cette collection peut constituer une ressource génétique pour les organismes qui en ont besoin."

Une nouvelle signalétique du verger conservatoire sera inaugurée ce vendredi 30 septembre © Radio France - Isabelle Baudriller

Une collection mise en valeur désormais par une nouvelle signalétique autour de l'histoire, la greffe, la taille, l'hybridation, les nuisibles ou encore les auxiliaires des fruitiers.