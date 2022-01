1400 poules réformées à sauver de l'abattoir en Charente

1400 poules sont à vendre, ce samedi matin, au Domaine de Malakoff, exploitation avicole de Châteauneuf-sur-Charente, en Charente. Ce sont des poules réformées, c'est-à-dire qu'elles produisent moins d'oeufs qu'auparavant, et elles sont menacées d'être conduites à l'abattoir. Pour sauver ces poules, l'association "Poules pour tous" les met en vente au prix de 5 euros. Au bout de 18 mois, les poules ne sont plus aussi productives, et il faut les sauver de l'abattoir.

Pierre Sardin devant son poulailler fermé au public pour cause de grippe aviaire © Radio France - Pierre MARSAT

Nouvelle difficulté pour les exploitants avicoles : la grippe aviaire. Depuis six mois, les deux mille poules de son troupeau sont, elles aussi, confinées dans le poulailler de Châteauneuf. La vente des poules sera différente cette année : on ne pénètre pas sur l'exploitation. Les acheteurs attendront, en file indienne, dans le reste du Domaine de Malakoff. La vente de poules et prévue, ce samedi matin, de 9 heures à 13 heures. La retraite d'une poule, après sa période de productivité, peut durer entre cinq et sept ans.

