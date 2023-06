15.000 bouteilles de vin pour la Saint-Vincent tournante 2024 à Chambolle-Musigny et Morey-Saint-Denis

Chambolle-Musigny et Morey-Saint-Denis se préparent pour la prochaine St-Vincent-Tournante qui aura lieu dans ces 2 villages les 27 et 28 janvier 2024

Pour la Saint-Vincent tournante à Chambolle-Musigny et Morey-Saint-Denis (Côte-d'Or), les 27 et 28 janvier 2024, on attend près de 70.000 visiteurs voire plus. Les deux villages voisins de Chambolle-Musigny et Morey-St-Denis se préparent déjà à recevoir la plus grande fête vigneronne de l'année dans un peu plus de 7 mois. Dans les coulisses des différentes commissions d'organisation on respire Saint-Vincent 2024 plusieurs fois par semaine.

ⓘ Publicité

Pour tout savoir de l'ambiance du moment de ce territoire, on rencontre :

Laurent, vigneron du domaine Hubert Lignier de Morey-St-Denis

Andrée, viticultrice à Chambolle-Musigny

Myriam, femme de vigneron à Chambolle-Musigny

loading

Laurent, Marc, Myriam, Andrée et Charlotte dans la parcelle des Clos de la Roche à Morey-St-Denis - LL

Deux villages, un terroir ?

Un climat de Bourgogne désigne une parcelle de vignes. Alors peut-on vraiment parler d'un terroir identique entre deux villages voisins ? Certainement pas ! Pourtant entre Chambolle-Musigny et Morey-St-Denis on partage une même parcelle de Grand Cru "Les Bonnes-Mares".

loading

Qu'est-ce qu'on déguste ?

L'équipe de Plus Belle la Vigne est d'une curiosité débordante toute l'année et veut tout savoir de la vie de la vigne et des vignerons. J moins 273 avant l'événement, on veut tout savoir sur LA cuvée de ce grand week-end. Mais sera-t-elle la seule ?

loading

Laurent et Jérôme devant l'affiche de la St-Vincent 2024 © Radio France - CM

Les verres fabriqués sur mesure pour la St-Vincent 2024 à Chambolle-Musigny et Morey-Saint-Denis © Radio France - CM

Ici on s'aime

Entre les deux communes organisatrices de la St-Vincent 2024 c'est le grand amour depuis toujours. Les 700 habitants de Morey-St-Denis et les 300 habitants de Chambolle-Musigny partagent déjà beaucoup au quotidien.

loading

Un verre extra-ordinaire

La bonne idée de l'équipe d'organisation de la St-Vincent 2024 c'est la création d'un verre unique pour le week-end.

loading