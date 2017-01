15 communes béarnaises sont maintenant concernées par l'abattage massif des canards

Le ministère de l'agriculture a publié ce mardi matin une nouvelle liste des communes concernées par l'abattage massif des canards prêts à gaver élevés en extérieur. En Béarn, ce sont maintenant 15 communes qui sont dans la zone.

Les canards prêts à gaver élevés dans 15 communes du Béarn vont devoir être abattus, à cause de deux nouvelles suspicions de cas de grippe aviaire dans deux communes limitrophes des Landes, Miramont-Sensacq et Mant. 187 communes font désormais partie de la zone d'abattage préventif dans les quatre départements du Sud-Ouest touchés par le virus.

Jusqu'ici seules trois communes étaient concernées chez nous, Garlin, Poursiugues-Boucou et Boeilh-Boueilho-Lasque, où les abattages ont d'ailleurs commencé. Pour l'instant, l'épidémie menace uniquement le Nord-Est du Béarn.

12 nouvelles communes dans le Béarn

Douze nouvelles communes sont donc touchées dans le Béarn : Arget, Montagut, Cabidos, Morlanne, Saint-Médard, Arzacq-Arraziguet, Diusse, Casteide-Candau, Garos, Portet, Malaussane et Piets-Plazence-Moustrou.

Concernant la zone de surveillance, trois communes supplémentaires ont été ajoutées aux vingt déjà touchées : Claracq, Garlede-Mondebat et Pouliacq. Le transport des volailles vivantes y est notamment interdit.

CARTE - Ci dessous, voici la carte interactive de la zone concernée par l'abattage préventif, selon l'arrêté du 9 janvier. Vous pouvez zoomer et dézoomer à l'aide des boutons + et -. En cliquant sur une commune, vous pouvez également afficher son nom et le département concerné.

