Cognac : 15% du vignoble endommagé par le gel

Cognac, France

Le gel a causé des dégâts dans le vignoble du cognaçais. Près de 15% du vignoble ont été endommagés par l'épisode de gel de dimanche et lundi, selon la première estimation des représentants des viticulteurs de l'appellation cognac.

L'épisode de gel s’est produit à un stade déjà avancé de la végétation, ce qui la rend plus sensible. Mais les dégâts sont très variables d'une parcelle à l'autre : les fonds et bas de parcelles sont les plus touchés. Au total, ce sont 12.000 hectares, sur une centaine de communes de nos deux Charentes, qui ont été plus ou moins affectés par le gel de dimanche et lundi.

Les secteurs touchés, selon le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) :

Plaine de Gensac-la-Pallue

La Couronne, Roullet-Saint-Estèphe

Secteur de Moulidars, Echallat

Vallée du Né

Secteur de Barbezieux-Saint-Hilaire, Baignes

Bas de Saint-Preuil, Bouteville, Mainxe

Secteur de Jonzac

Fonds dans le secteur de Pérignac (17)

Pays bas : Houlette, Courbillac, Bréville, Ballans, mais certains secteurs du Pays bas sont in

Le BNIC annonce que des aides vont être débloquées pour les viticulteurs et professionnels touchés.