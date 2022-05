150 postes à combler dans les vergers du sud de la Sarthe

Pour les arboriculteurs sarthois, c'est l'heure de chercher des employés saisonniers ! Ces missions de courtes durées "tributaires de la météo" peuvent freiner les candidats. Pour ne pas manquer de bras, les employeurs et Pôle Emploi tentent d'anticiper au maximum le recrutement.

Près de 150 postes sont à pourvoir dans les vergers du sud-Sarthe, "un peu plus que d'habitude" selon Pôle Emploi.

Les recrutements débutent pour les arboriculteurs dans le sud-Sarthe ! L'éclaircissage devrait commencer fin-mai, début-juin... 150 postes environ sont à pourvoir dans les vergers de notre département. Un secteur important où il n'est pas toujours évident de recruter, explique Pôle Emploi.

En 2022, "il y a de la demande" dans les vergers

L'arboriculture "ça fait partie des nuances locales" au niveau du Pôle Emploi de La Flèche, explique sa directrice Stéphanie Panier. Pour la campagne d'éclaircissage cette année "il y a de la demande, une cent-cinquantaine de postes sont ouverts sur les trois principaux vergers au niveau du territoire de La Flèche."

Un chiffre un peu plus fort que d'habitude. "En général on a toujours une centaine de postes affichés. En 2022 la saison a été belle et ça profite à une belle reprise, ce qui explique ce besoin grandissant." Un besoin de bras pour lequel il faut "anticiper", précise Stéphanie Panier.

Des missions "de courtes durées"

Car l'arboriculture est considérée comme un secteur en tension au sein du marché de l'emploi. "C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres et des difficultés de recrutement, donc un potentiel manque de candidats", détaille Stéphanie Panier. "C'est pour ça que les agriculteurs et les arboriculteurs font appel à nos services. L'idée, c'est d'anticiper un maximum le lancement de ces campagnes."

Ce qui peut rendre le recrutement difficile "ce n'est forcément la saisonnalité contrairement à ce que l'on peut penser", explique Stéphanie Panier. "Mais plutôt car les missions proposées sont sur des courtes durées et qu'on ne peut pas prévoir les dates exactes de lancement. Le début de l'éclaircissage et de la cueillette sont vraiment tributaires de la météo."