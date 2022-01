Il n'est pas question de tuer des loups en Corrèze : la mise au point de la préfète

Salima Saa, la préfète de la Corrèze, a réfuté qu'il était possible désormais pour les éleveurs de tirer sur un loup en cas d'attaque de troupeaux. Elle a par ailleurs expliqué que l'hypothèse d'un classement de la Corrèze en zone difficilement protégeable n'était pas rejetée tout à fait.

La préfète de la Corrèze n'a pas autorisé les éleveurs à tirer sur les loups. Contrairement à ce qu'ont annoncé certains éleveurs et que nous rapportions ce mercredi, les tirs de défense n'ont pas été validés dans le département par la cellule "loup" réunie mardi dernier. "Je rappelle que le loup est une espèce protégée. Donc comme partout ailleurs l'espèce est protégée en Corrèze" indique Salima Saa.

Une seule dérogation

La préfète de la Corrèze explique que les tirs de défense sont possibles mais sont accordés à titre dérogatoire uniquement et sous très strictes conditions. A ce jour un seul éleveur a obtenu cette dérogation, Vincent Jacquinet de Saint-Yrieix-le-Déjalat, qui a subi trois attaques déjà. La cellule "loup" a en revanche bien acté le classement de la Corrèze en cercle 3 et en cercle 2 dans les communes ayant subi des attaques et leur voisines. Ces cercles définissent le zonage national où la mise en place de systèmes de protection contre les loups peut être subventionnée, tels les chiens de protection ou les clôtures électriques.

La zone difficilement protégeable pas abandonnée

Salima Saa a précisé en outre que contrairement à ce qu'ont dit les syndicats FDSEA et JA ainsi que la Chambre d'agriculture, l'hypothèse d'un classement de la Corrèze en zone difficilement protégeable n'est pas totalement écartée. Salima Saa affirme que la question va être abordée lors d'une prochaine réunion avec les deux autres préfets et les directeurs des territoires des trois départements de l'ex-Limousin sur la base de l'étude réalisée par l'Idele, l'Institut de l'élevage, qui a conclu effectivement que l'élevage tel qu'il est pratiqué en Creuse, en Haute-Vienne et en Corrèze n'était pas compatible avec la présence du loup.