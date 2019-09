18 maires de Gironde et des Landes écrivent au Premier ministre pour conserver la gestion de leurs forêts communales

Dix-huit maires girondins et landais refusent de céder la gestion de leurs forêts communales à l'Office National des Forêts (ONF). Ils ont signé ce lundi au Teich (Gironde) une lettre destinée au Premier ministre.

Les élus girondins et landais s'étaient donné rendez-vous au Teich ce lundi pour signer la lettre au Premier ministre.

Le Teich, France

Pour ces 18 maires de Gironde et des Landes, il y a une forme d'incompréhension. Tous considèrent que la gestion de leurs forêts communales -celles exploitées par la sylviculture- est bonne. "Nous avons du mal à comprendre comment l'Etat pourrait faire mieux aujourd'hui" déclare Nathalie Le Yondre, maire d'Audenge, à la tête de cette initiative des maires d'écrire au Premier ministre. "Nous la gérons bien, sur les principes du développement durable" ajoute François Deluga, maire du Teich.

Nous n'acceptons pas que l'Etat fasse un racket - François Deluga, maire du Teich

Nathalie Le Yondre et François Deluga expliquent avoir été notifiés de la venue d'agents de l'ONF sur leurs communes, pour un "état des lieux" avant que la gestion ne change de main. Ils refusent cette procédure. La sylviculture rapporte aux communes, qui gèrent elles-mêmes leurs forêts et ainsi limitent les coûts. La gestion par l'ONF rajoute un intermédiaire, et donc un coût, "en nous obligeant à verser 13% de nos recettes à l'ONF" selon François Deluga.

François Deluga, maire du Teich : "Il y a une volonté de l'Etat et de l'ONF de reprendre la main" Copier

François Deluga dit être "un peu en colère" car il pensait que la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2018, qui avait donné raison à la commune de Saint-Jean de Marsacq (Landes) contre l'ONF, ferait jurisprudence. Elle permettait à la commune de demander à avoir un Règlement Type de Gestion et, celui-ci approuvé, d'offrir les garanties d'une gestion durable. Nul besoin, alors, de passer sous le régime forestier de l'ONF.

Nous ne voulons pas que la forêt soit exploitée par d'autres personnes - Elisabeth Etcheverria, maire de Bias

Outre plusieurs maires girondins (Andernos, Cestas, le Porge, Lège-Cap Ferret...), des élus des Landes se sont rendus au Teich ce lundi pour eux aussi signer la lettre destinée au Premier ministre. Elisabeth Etcheverria, maire de Bias, parle de la forêt comme d'un "patrimoine qui a été pendant des années, au niveau de la commune, quelque chose de très important (...) nous avons 600 hectares à Bias, nous voulons les conserver en gestion communale."