180 travailleurs saisonniers marocains attendus pour Noël en Vaucluse

L'office français de l'immigration organise un pont aérien pour faire venir 180 saisonniers marocains en Vaucluse autour du 24 décembre.Ces travailleurs agricoles étaient bloqués dans leur pays à cause de la crise sanitaire. Un protocole strict est mis en place avec un avion spécialement affrété.

Un pont aérien se met en place entre la France et le Maroc pour faire voyager dans des conditions sanitaires très strictes des saisonniers agricoles. 180 travailleurs marocains sont attendus dans le Vaucluse au plus tôt à Noël. Une centaine d'exploitations agricoles du département emploie régulièrement ces saisonniers et a fait pression avec la FDSEA sur la Préfecture de Région pour les faire venir en limitant les risques.

Ces 180 marocains voyageront dans un avion spécialement affrété pour eux. Ils seront testés au Covid-19 au départ et à l'arrivée, puis sept jours après leur arrivée sur les exploitations. Il s'agit de saisonniers qualifiés dans la pépinière viticole et dans la taille notamment d'arbre fruitier où les besoins en main d'oeuvre sont extrêmement importants. Ils peuvent rester en France jusqu'à quatre mois. Une majorité d'entre est logée dans leur famille.

Près de 120 saisonniers agricoles étrangers sont aussi attendus dans les Bouches-du-Rhône sur le même type d'exploitation.