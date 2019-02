19 degrés sans pluie : "rarement vu un mois de février comme ça " confie un agriculteur de Meurthe-et-Moselle

Par Nathalie Broutin et Mohand Chibani, France Bleu Sud Lorraine

Si on rencontre peu de monde en terrasse en Lorraine sous le soleil pour se plaindre de la douceur et du soleil de ce mois de février, des agriculteurs eux s'interrogent sur l'évolution de leurs semis et le manque d'eau observé pour l'instant dans les champs.