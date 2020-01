Philippe Marchandier va porter plainte contre RTE qui gère la ligne électrique et contre Boralex, propriétaire des éoliennes, sa production de lait a diminué de moitié, et ses vaches meurent au fil des mois. Un autre agriculteur du secteur pointe aussi du doigt des difficultés avec son troupeau.

Un agriculteur assure que ses vaches sont malades à cause des éoliennes et de la ligne très haute tension

Mazinghien, France

Philippe montre dépité le poil hérissé d'une de ses vaches qui n'a plus que la peau sur les os, pour lui dans quelques temps elle ne pourra plus se lever et partira pour l'abattoir. Dans son étable il s'arrête aussi devant un veau né le matin et qui n'est toujours pas sur ses pattes, un tout petit gabarit

Elles me font des veaux minuscules, invendables et qui la plupart du temps crèvent, déjà 25 depuis septembre

Rien que cette semaine, il en a perdu 3. Et pourtant il a augmenté les doses de nourriture, mais rien n'y fait, le troupeau s'affaiblit et donne de moins en moins de lait, moitié moins depuis des mois. Depuis qu'une éolienne s'est installée à 800 mètres de sa ferme début juin. Il avait déjà des difficultés depuis l'arrivée de la ligne à très haute tension, mais rien comparé à la situation actuelle.

Mon troupeau est foutu, ma ferme est foutue elle ne vaut plus rien

Philippe a fait des analyses de lait, de sang, changé du matériel, mais rien n'a changé.

Selon une géobiologue qui est passée dans son exploitation, il y a une source sous la ferme, et avec la ligne à très haute tension de 2 X 400 000 volts et l'éolienne , il y a des "courants vagabonds" qui perturbent les bêtes.

D'ailleurs Philippe a fait un test, en coupant toute son installation électrique, il a encore relevé 8 volts dans son exploitation.

Il pointe du doigt aussi les ondes des éoliennes qui diminuent la production de lait en fonction de la direction du vent quand il vient du Nord, il assure perdre 200 litres de lait.

Philippe Marchandier a installé les bacs d'eau sur des palettes pour que l'eau ne soit pas remplie d'électricité © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Pour limiter la casse il a fait des aménagements, il a par exemple installé les bacs d'eau sur des palettes de bois, pour qu'ils ne touchent plus le sol, et que l'eau soit donc sans courant.

Les bêtes boivent de nouveau mais ça ne suffira pas à sauver son troupeau selon lui. Il a donc décidé d'attaquer RTE et Boralex par le biais de l'association Les Animaux sous tension qui gère des dizaines de cas en France.

Il réclame des dédommagements, car il va se séparer de ses bêtes et doit songer à une reconversion, peut-être les céréales pour sauver la ferme familiale.

Un autre agriculteur inquiet des conséquences de l'éolienne sur ses bêtes et sur la santé

A quelques kilomètres de là, à Rejet-de-Beaulieu sur l'exploitation de Laurent Lemaire, la situation est moins dramatique, mais l'éleveur commence lui aussi à se poser de sérieuses questions. Sa ferme est entourée par un autre parc éolien, celui d'Oisy avec ses 6 mâts. Et malgré de nombreuses analyses de sang, de questions au vétérinaire, d'augmentation de rations, il ne s'explique pas une baisse importante de la production. L'agriculteur s'inquiète aussi pour la baisse de la fertilité de ses vaches qui est passée de 70 à 50%.

Il s'interroge aussi sur les conséquences des éoliennes sur la santé, car il a depuis plusieurs mois des démangeaisons inexpliquées. Il réclame donc comme Philippe Marchandier des analyses épidémiologiques.

RTE propose une rencontre et un diagnostic à l'éleveur

RTE explique Philippe Marchandier n'a jamais contacté ses services. L'entreprise propose de le rencontrer et de l'accompagner via un GPSE, groupe de travail permanent sur la sécurité électrique dans les exploitations agricoles, soutenus notamment par les ministères de l’Agriculture et de la Transition énergétique, mais aussi la chambre d'agriculture. Un GPSE qui permet de faire un diagnostic indépendant. En cas de courant dit parasite, le GPSE peut trouver des solutions techniques dans les installations de la ferme.

De son côté, Boralex explique que des mesures ont été réalisées chez l’éleveur, et que des études sont en cours, mais la société assure que les installations sont réglementaires.

Au niveau national, en mars, un groupe de travail de l'ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire va analyser " l’imputabilité aux éoliennes des troubles observés dans deux élevages bovins".