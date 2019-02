2 minutes pour comprendre : les raisons de la victoire de la Coordination rurale à la chambre d’agriculture de la Vienne

Poitiers, France

Pour la première fois depuis la création de la chambre il y a près d'un siècle, la FNSEA n'est pas arrivée en tête dans la Vienne. Un véritable coup de tonnerre. La coordination rurale récolte plus de 40% des voix devant l'alliance FNSEA/JA (38%) et la confédération paysanne (21%). La coordination s'impose de justesse par seulement 46 voix d'écart. Une élection marquée par une participation historiquement basse. Seul 1 électeur sur 4 s'est rendu aux urnes. Du jamais vu dans le département. Le syndicat vainqueur obtient 14 sièges sur 33 et sera donc majoritaire. L'élection du président doit avoir lieu d'ici le 6 mars. Philippe Tabarin, tête de liste, est candidat au poste. Ce céréalier du Gencéen possède 172 hectares de cultures sur la commune de la Ferrière-Airoux.Il est décrit comme réfléchi, discret et plutôt consensuel.

Ce résultat est un véritable désaveu pour Dominique Marchand, le président sortant, céréalier dans le Mirebalais, qui se représentait. Elu en 2013, il n'aura fait qu'un mandat à la tête de la chambre. Comment expliquer une telle claque ? D'abord parce que beaucoup d'agriculteurs considèrent qu'aujourd'hui, la chambre ne sert plus à grand chose, ce qui explique en partie la très forte abstention.

Ensuite, un peu comme lors de la présidentielle, les électeurs ont prôné le renouvellement, estimant que ceux qui étaient aux manettes depuis six ans avaient fait leur temps. Ce qui a aussi pesé lourd dans le scrutin, ce sont les problèmes financiers qu'a connu la chambre.

En 2017, l'instance a dévoilé un déficit de 400.000 euros. Il a fallu licencier neuf salariés, dont le directeur. La séparation avec ce dernier a coûté une fortune, près d'un million d'euros à la chambre. Un épisode qui est resté en travers de la gorge de beaucoup d'exploitants.