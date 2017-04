20 000 hectares de vigne touchés par la gelée noire dans l'Hérault

Le vignoble héraultais a été frappé par une gelée jeudi au petit matin .Selon les premières estimations de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault, 20 000 ha de vignes sont touchées, certaines parcelles à 100% .

on n'avait pas connu ça depuis 1966

Les vignerons de Castelnau de Guers, près de Pézenas constatent peu à peu les dégâts dans leurs vignes. C'est une des communes les plus touchées par les deux gelées successives de jeudi et vendredi matin . Didier Michel l'a vécu quasiment en direct . Il travaillait dans sa vigne tôt jeudi matin , "vers 7heures, on a commencé à voir les plants se recourber, on a vite compris qu'ils étaient entrain de geler" , 24heures plus tard , c'est un spectacle de désolation, tiges et feuilles semblent brulées ," c'est ce que les anciens appellent la gelée noire , ajoute un de ses collèges, " moi je la subis pour la première fois, mon père se rappelle d'un gel de cette ampleur qui remonte à 1966".

A Castelnau de Guers, une vigne épargnée , une vigne gelée © Radio France - Pascale Viktory

Il va falloir prévenir nos clients qu'on n'aura pas de vin

Au Domaine de La Grangette, Julie et Mathieu Caron , installés depuis 5ans , ont perdu quasiment toute la prochaine récolte, sur 25 ha de vignoble, seule une parcelle de 5 ha n'a pas gelé, après la sécheresse de l'an passé, le sort s'acharne et même s'ils tentent de rester philosophe " c'est la nature qui décide , on n'y peut rien ", dit Julie .Le couple de vigneron sait qu'il ne pourra pas honorer ses commandes dont certaines a l'étranger "il va falloir avertir nos clients qu'on n'aura pas de vin , ils vont se fournir ailleurs, c'est normal, ajoute Julie , mais il va falloir les reconquérir."

Julie et Mathieu Caron dans leur vignoble du domaine de la Grangette © Radio France - Pascale Viktory

seulement 15% des vignerons sont assurés contre le gel

Selon les premières estimations de la Chambre d'Agriculture de l' Hérault , plus de 20.000 ha ont gelé dans une zone allant de la plaine littorale ( Mèze, Pomerols, Pinet ) en remontant vers la zone de montagne jusqu'à Bédarieux et Hérépian, ainsi que le secteur du minervois à la limite de l'Aude. Ce qui correspond à une perte estimée de recolte d'un million d'hectolitres , soit 20%.

La Chambre d’agriculture en lien avec les organisations professionnelles agricoles du département a activé une cellule de crise en vue de faire un recensement plus précis de la situation afin de venir en aide aux viticultuers les plus touchés . seulement 15% d'entre eux sont assurés contre le gel .