20 ans d'AZF : Quand les agriculteurs stockent du nitrate d'ammonium près de Toulouse

Dans deux mois, on commémorera les 20 ans de l'explosion d'AZF à Toulouse, due à une explosion d'ammonitrates. Aujourd'hui, ces engrais agricoles azotés continuent d'être très utilisés, notamment par des agriculteurs qui les stockent dans leurs hangars. Sans aucun contrôle.

Le 21 septembre, dans deux mois, on commémorera les 20ans de l'explosion d'AZF à Toulouse. France Bleu Occitanie vous proposera de découvrir 12 podcasts "Mon AZF : Histoires de Toulousains", racontés par Magyd Cherfi. En attendant, nous avons cherché à en savoir plus sur les ammonitrates.

Le 21 septembre 2001, c'est l'explosion de ces engrais agricoles azotés qui a causé la mort de 31 personnes dans la ville rose. C'est aussi cette substance qui est à l'origine de la double explosion meurtrière de Beyrouth, en août 2020. Avec 1,5 million de tonnes utilisées chaque année, la France est le premier pays consommateur en Europe de l'ouest.

De nombreux petits stocks d'ammonitrate

Certes, depuis le drame d’AZF, la législation européenne a été renforcée. Ainsi, en France, 108 sites classés Seveso stockent des ammonitrates dont 16 sont classés Seveso haut (plus de 2 500 tonnes stockées) et sont régulièrement inspectés. Mais, alors que le Ministère de l'Agriculture reconnait que cette substance peut être considéré comme un "explosif occasionnel", il n'y a quasiment aucun contrôle pour les stocks de petites quantités.

Or ceux-ci sont très nombreux en France. Difficile de les chiffrer, mais dans le Lauragais par exemple, quasiment tous les céréaliers en entreposent ces engrais dans leur hangar, pour ensuite les épandre dans leurs champs. En mai dernier, un incendie dans un bâtiment agricole avec 10 tonnes de ce produit avait d'ailleurs donné du fil à retordre aux pompiers à Casseneuil, dans le Lot-et-Garonne.

Un accident qui n'est pas isolé. Il y a deux mois, un rapport sur la gestion de ces engrais, commandé par le gouvernement, a été publié. Même s'il se concentre sur les ports, il pointe que, depuis AZF en 2001, "les incidents sont nombreux", même s'il n'y a eu aucun accident mortel en 20 ans.Le rapport environ une dizaine d'incidents par an pendant le transport ou dans les fermes.

"On ne fait pas n'importe quoi"

Lionel Laborie, céréalier à Saint-Léon, membre de la FDSEA, a bien voulu montrer à France Bleu Occitanie ses stocks d'ammonitrates, situés sous un hangar, assez loin de son habitation. Ce sont des grands sacs blancs, étanches, avec à l'intérieur des petites billes qu'il épand sur ses cultures. Il en conserve environ 70 tonnes, rarement plus d'un an. La règlementation n’impose pas de déclaration aux sites qui stockent moins de 250 tonnes d'ammonitrates ; Lionel Laborie n'est donc jamais contrôlé. Mais il assure que cela "ne risque pas grand chose".

Sur les sacs, deux pictogrammes viennent rappeler les dangers du produit. "Il ne faut pas l'approcher d'une source de chaleur et prendre des précautions en le manipulant. Les coopératives nous rappellent aussi les risques et puis c'est écrit sur le bon de commande", précise l'agriculteur. "Après moi je ne fais pas d'élevage, mais cela me parait cohérent d'essayer de ne pas stocker du foin à côté ou quelque chose d'inflammable". Lionel Laborie avait eu une formation au moment d'AZF, elle n'a jamais été renouvelée, "mais je fais ça depuis tellement longtemps, ce sont des mesures de bon sens".

Pour autant, Ronan Nicolas, expert en risque incendie au bureau d'étude Atossa, interrogé par nos confrères de France Inter se dit inquiet : "Il y a énormément de départ de feu dans les exploitations agricoles. Cela peut provenir d’une fermentation des balles de foin ou d’installations électriques vétustes. Les agriculteurs stockent aussi beaucoup de combustibles : s’il se retrouve associé à du nitrate d’ammonium, tous les ingrédients d’une véritable bombe agricole sont alors réunis !" Beaucoup de spécialistes déplorent aussi l'absence de détection de risques incendies, alors qu'aux Etats-Unis, des systèmes automatiques pour éteindre les feux existent dans les fermes.

Une future redevance ?

Au-delà des risques explosifs, les ammonitrates sont très polluants. Ils émettent un gaz à effet de serre (le protoxyde de d'azote) potentiellement 200 fois plus réchauffant que le CO2. Le Parlement a adopté ce mardi la loi climat qui prévoit de créer une redevance si les objectifs de réduction des émissions liées aux engrais agricoles azotés ne sont pas atteints.