200 agriculteurs à Guéret contre l'agribashing et le CETA

Guéret, France

"France, veux-tu encore de tes paysans ?" C'est la question posée par les agriculteurs ce mardi à Guéret. Ils sont environ 200 à s'être réunis place Bonnyaud, pour exprimer un profond ras-le-bol.

© Radio France -

Les sujets de mécontentements sont nombreux : signature récente du CETA - un accord commercial entre l'Union européenne et le Canada - et "agribashing" trop présent dans l'actualité au goût des agriculteurs. La sécheresse historique qui frappe la Creuse depuis des mois n'est pas faite non plus pour améliorer les choses.

© Radio France -

Un barbecue gratuit à été organisé entre midi et deux. Magalie Debatte, la Préfète de la Creuse est ensuite venue à la rencontre des éleveurs et a manifesté le soutien de l'Etat envers les agriculteurs creusois.

En fin d'après-midi, avant de repartir, les manifestants ont déposé du branchage et des déchets agricoles devant la permanence de Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse.

Le portail n'a pas suffit © Radio France - Mélanie Kuszelewicz