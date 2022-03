200 fermiers perdent leur contrat avec l'usine Danone de Villecomtal-sur-Arros : négociations en cours

Dans le Gers à Villecomtal-sur-Arros, Danone convertit son usine de transformation laitière en un site de production de boissons végétales. Conséquence directe : 200 fermiers vont se retrouver sans acheteur.

Quelles indemnités et à qui vendre le lait désormais ?

Des négociations se tiennent depuis le 1er mars entre la direction de l'usine Danone de Villecomtal et l'Organisation de producteurs du Sud Ouest laitier, une autre est prévue ce jeudi ou ce vendredi. Tout tourne autour de deux questions : quelle compensation les 200 producteurs laitiers vont-ils recevoir pour cette fin de relation commerciale ? Et à qui vendre les 80 millions de litres de lait que Danone ne leur achètera plus chaque année ?

Six départements

La difficulté est d'autant plus grande que ces fermiers sont répartis sur six départements : Haute-Garonne, Gers, Landes, Lot, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Ce n'est certes pas le consommateur qui manque sur ce vaste secteur mais les entreprises qui y font de la transformation laitière ont déjà leurs fournisseurs. Alors ajouter 80 millions de litres de lait, forcément ça risque de déstabiliser le marché et de tirer mathématiquement les prix vers le bas. C'est là le dilemme à résoudre rapidement. Selon Romain Gavoil, le président d'OP-SOL, l'Organisation de producteurs du Sud Ouest laitier qui participe aux négociations, Danone prévoirait de convertir son usine de transformation laitière en un site de production de boissons végétales d'ici la fin de l'année ou au plus tard à la mi-2023.

Contactée ce mercredi, la direction du géant laitier n'a pas encore répondu à nos demandes d'interview.