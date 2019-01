2000 pièges à oiseaux saisis dans le Var

C'est une saisie record de pièges destinés à détruire des espèces protégées d'oiseaux que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dans le Var a réalisée le we du 12 et 13 janvier dernier. Près de 2000 pièges. L'un des 2 contrevenants n'avait plus de permis de chasse.

Var, France

Le 12 janvier, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dans le Var procède à des surveillances dans les massifs forestiers de Solliès-Ville. Les inspecteurs prennent en flagrant délit un braconnier entrain d'installer des pièges à passereaux. "Ce sont des pièges qui s'installent quasiment sur le sol avec à proximité des graines ou des fourmis volantes pour appâter les oiseaux. Lorsque l'oiseau se présente, le piège se referme et dans 99% des cas, tue sur le coup le volatile" détaille Patrick Martin, le délégué départemental dans le Var pour l'ONCFS. Lors de leur opération, les inspecteurs ont en effet découvert 5 oiseaux tués dans des pièges et 8 autres (rouges-gorges, fauvettes à tête noire et rougequeues noirs) au domicile du contrevenant.

Le lendemain, poursuivant leurs contrôles mais cette fois-ci dans le secteur de la Crau, les agents de l'ONCFS découvrent 28 pièges tendus et un autre braconnier. Un homme très connu car il avait déjà fait l'objet d'une suspension de son permis de chasse pour des faits similaires. A son domicile, les inspecteurs découvrent 1903 pièges destinés à la capture de petits passereaux. 75 passereaux morts (essentiellement des rouges-gorges plumés et déposés dans un congélateur) ont également été saisis. Un élevage de fourmis volantes dans une caisse censées servir d'appâts dans les pièges a également été trouvée. En revanche, 12 tarins des aulnes (des passereaux protégés) ont été retrouvés vivants dans une cage et relâchés. Le contrevenant indique les avoir capturés selon la technique de la glu. "Une technique autorisée mais il faut avoir une autorisation des services de l'Etat, autorisation qu'il n'avait pas" commente Patrick Martin. 17 armes de chasse ont également été saisies.

Les deux hommes seront entendus ultérieurement. "L'usage de ces pièges destinés à tuer des passereaux protégés est formellement interdit. Le délit de destruction d'espèces protégées est puni de 2 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende" indique l'ONCFS.