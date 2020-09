L'année 2020 sera un excellent cru pour les vins de Bourgogne

Pas de gel, pas de maladie et beaucoup de soleil. Tous les ingrédients ont une nouvelle fois été réunis cette année pour que la vigne se porte à merveille. Résultat : la récolte s'annonce prometteuse et le millésime excellent.

Les vignerons Bourguignons ont le sourire et le président délégué du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) aussi. Invité ce jeudi de France Bleu Bourgogne, à quelques heures de la présentation du cru 2020, François Labet confirme que cette année va se traduire par un vin de grande qualité.

Un grand millésime

"On a la chance d'avoir depuis quasiment l'an 2000, de beaux printemps, de beaux étés et à l'évidence, vinifier des raisins sains et mûrs, cela permet de faire de bons vins. On a un automne de six mois, pluvieux mais pas froid et un été chaud et sec. Et même si la nature aime bien vivre avec quatre saisons, elle s'adapte tout comme nos pieds de vigne" se réjouit François Labet

Quelles perspectives pour les ventes ?

En pleine épidémie mondiale de coronavirus, les ventes des vins de Bourgogne restent plus difficiles. En Angleterre, les rassemblements de plus de six personnes dans les restaurants restent, par exemple, interdits.

"Heureusement, il y a la consommation à domicile, la grande distribution et les cavistes, ainsi que la vente à distance qui marche bien. Depuis le début de l'année, nous estimons la baisse globale des ventes de vins de Bourgogne à 10% par rapport à 2019. Mais il y a des marchés à l'export qui sont en hausse comme le Canada, la Scandinavie" explique François Labet