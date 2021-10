2021 : Année catastrophique pour les récoltes de miel en France et en Berry

En raison de conditions météo exceptionnelles, et notamment un été frais et venté, 2021 est une des pires années d'exploitation pour les apiculteurs en France. En Berry, la présidente de Terre d'Abeilles appelle les consommateurs à privilégier le miel local pour soutenir les producteurs.

Pour l'Union nationale de l'apiculture, pas de demi-mesure : 2021 est carrément qualifiée de "pire année de l'apiculture française" ! Pas facile donc pour les professionnels de l'abeille qui n'auront pas longtemps profité de l'exceptionnelle embellie de 2020. Confrontés depuis des années à des taux de mortalité de plus en plus élevés dans leurs cheptels et à une productivité de miel en baisse, les apiculteurs avaient été une des rares professions à profiter du confinement. La baisse des activités humaines, couplée à une météo très clémente pour les hyménoptères avait permis des productions record.

Météo désastreuse

Dur retour à la réalité donc pour les professionnels (200 en Centre-Val de Loire). En Berry, Béatrice Robrolle-Mary, apicultrice et présidente de l'association de protection des insectes pollinisateurs Terre d'Abeilles le confirme : même dans l'Indre , "un des départements les moins touchés de notre région", la production de miel -de 7000 à 9000 tonnes au total- a chuté de 50% en moyenne, atteignant sur certaines exploitations une récolte inférieure de 2/3 par rapport à l'année dernière. "évidemment, c'est très compliqué pour les apiculteurs et c'est très compliqué, en particulier pour les jeunes installés" témoigne Béatrice Robrolle-Mary qui ne peut que constater les dégâts dus principalement, selon elle, à une météo particulièrement mal adaptée au cycle des abeilles. Pourtant le printemps était prometteur "On avait une sortie d'hivernage relativement bonne parce que l'hiver a été assez doux. Et puis, très rapidement, pendant le printemps, ça a été des gelées tardives. Ça a été des pluies. Ça a été du vent quasiment incessant, du vent du Nord. Et puis, même cet été, il y a eu un vent du Nord assez terrible. Des pluies parfois très longues." Des conditions désastreuses pour le butinage des abeilles poursuit Béatrice Robrolle-Mary "Même si les fleurs sont là le bouleversement climatique, impacte quand même la durée de certaines floraisons. Par ailleurs "les abeilles ne sortent que quand il fait beau et que quand la température dépasse 13 degrés 14 degrés et qu'il y a une vraie luminosité, mais elles ne sortent absolument pas pendant la pluie et le vent les dérange fortement".

Acheter du miel français

Un constat rageant pour les apiculteurs après une année 2020 exceptionnelle. Certains professionnels ont d'ailleurs pu faire quelques réserves de miel mais devront bénéficier du soutien des consommateurs, Béatrice Robrolle Mary espère "que les acheteurs et les consommateurs vont évidemment privilégier le miel français plus que jamais," [...] ça peut évidemment contribuer à soutenir les apiculteurs pendant cette année difficile."

Combat contre le retour des insecticides néonicotinoïdes

Une mauvaise récolte qui intervient dans un contexte déjà tendu pour les apiculteurs. En février dernier, le ministre de l'agriculture, Julien Denormandie, avait provoqué la colère de la filière en autorisant, à titre exceptionnel, l'utilisation d'insecticides néonicotinoïdes sur les champs de betterave sucrière. "Une catastrophe... 20 ans de régression !" fustige encore, la présidente de Terre d'Abeille qui rappelle son long combat et celui de la filière pour obtenir l'interdiction de ses substances, nocives selon elle pour les abeilles, à partir de 2016.

Des interdictions entérinée par une amendement introduit dans la Loi Biodiversité, interdisant définitivement l'utilisation de ces substances à partir de 2018. Sur ce dossier les apiculteurs semblent cependant prêts à un compromis. Ils réclament un strict encadrement de l'utilisation de ces insecticides qui selon eux ne devrait être utilisés "qu'après le coucher du soleil". "Le dossier est entre les mains du Premier Ministre Jean Castex" rappelle Béatrice Robrolle-Mary.