Des producteurs fiers de leurs produits mosellans au salon MOSL

Moselle, France

Un salon des producteurs MOSL s'est tenu ce lundi à Walygator, à Maizières-les-Metz. Des artisans labellisés "Qualité Moselle" se sont rencontrés et ont présenté leurs produits aux professionnels venus les rencontrer.

La marque MOSL, pour Moselle Sans Limite, existe depuis un peu plus d'un an. Créé par l'agence d'attractivité du département, son label "Qualité Moselle" a été décerné à 206 producteurs de bière, de vin, de savon, de charcuterie, de miel, de pain, de porte-clé, de mug ou encore de médicament. Ce label de qualité promeut les bons produits de notre territoire.

Les demandes pour obtenir ce label sont nombreuses. Selon les estimations du département, le label MOSL amène 25% de chiffre d'affaires en plus au producteur.

Un coup de projecteur et des clients en plus

Les gens viennent de loin pour déguster la fameuse tarte au fromage blanc de Thierry Hommel, à St-Avold. Depuis que le label MOSL "Qualité Moselle" orne ses tartes, sa boutique reçoit environ un tiers de clients en plus, venus de Strasbourg, Paris ou encore le Luxembourg. Les événements organisés par la marque Moselle Attractivité et le département ont fait connaître ses gâteaux "légers comme un nuage en bouche".

Les tartes au fromage blanc de Thierry Hommel à St-Avold sont fameuses dans la région et au-delà. © Radio France - Guillemette Franquet

Le label et ces événements-vitrine ont aussi ouvert des portes aux savons "la Grange aux Herbes" de Cindy Loncar : "Le label a permis de rentrer dans certains endroits, où on n'avait pas la facilité d'y rentrer. Par exemple, les magasins verts ou des sites touristiques comme le parc de Bliesbruck".

Les savons peuvent être trouvés dans les offices de tourisme, au château de Malbrouck et bien d'autres lieux encore. © Radio France - Guillemette Franquet

Un gage de qualité

D'autres n'ont pas besoin de publicité, comme les macarons de Boulay, créés en 1854. Mais pour Jacques Alexandre, la sixième génération à fabriquer ces confiseries, le label apporte quand même une plus-value : "Ce label regroupe des aliments de qualité, c'est une élément de plus pour faire partie d'une dynamique qualitative intéressante."

Les macarons de Boulay, créés il y a un siècle et demi. © Radio France - Guillemette Franquet

Gilles et Nathalie Dalmar sont chocolatiers et fabrique "les boulets de Metz". Nathalie Dalmar confirme que le label Qualité Moselle peut apporter des avantages, même à une marque historique : "Nous essayons de vendre notre spécialité à plus grande échelle et le label nous apporte des contacts professionnels qui ont notamment un plus grand débit".

Nathalie Dalmar fabrique les "boulets de Metz" avec son mari. © Radio France - Guillemette Franquet