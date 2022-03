Le parc naturel transfrontalier du Hainaut distribue 240 slips à planter ! et c'est très sérieux !

C'est une bien drôle de graine que le parc naturel transfrontalier du Hainaut distribue en ce moment aux volontaires des 55 communes du territoire, un slip blanc 100% coton ! L'idée qui parait saugrenue n'est pourtant pas une blague, elle a été lancée au Canada en 2015 par 2 agriculteurs et ensuite relayée par le ministère de l'agriculture canadien, pour tester la fertilité du sol.

Le parc propose aux habitants de planter quand la nature se réveille au printemps, pendant 2 mois ce slip à 15 cm de profondeur dans leur potager avant de le déterrer pour voir son état de décomposition.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Si la terre est bonne, il ne restera que l'élastique car le coton aura été dévoré par des milliers d'insectes, et micro organismes comme des bactéries ou des champignons explique Tangui Lefort chargé de mission trame écologique et ressources en eau au parc naturel Scarpe Escaut.

C'était le destin du slip de Marianne Deckers, l'écojardiniere du parc montre les lambeaux de slip retrouvés l'année dernière dans son potager, la preuve d'une terre très vivante pour cultiver de bons légumes et de belles fleurs.

La formatrice en permaculture de Raimbeaucourt utilise régulièrement ce test auprès de différents publics

c'est très visuel et très ludique, et tout le monde a envie de planter son slip et pouvoir le comparer au bout de 2 mois. Le jeu c'est qu'on espère toujours qu'il soit dégradé. De 7 à 77 ans je pense qu'on peut s'amuser en plantant son slip !

Des conseils pour améliorer naturellement son sol à la fin du test

Affiche test du slip du parc naturel transfrontalier du Hainaut - parc naturel transfrontalier du Hainaut

Et si votre slip est resté intact après 2 mois pas de panique, lors d'une séance de restitution le 25 juin où tous les slips seront accrochés sur un fil à linge au café rando Bonne Bière BB de Hérin, les participants recevront des conseils pour réveiller leur sol et le faire grouiller grâce à une meilleure aération par exemple et de meilleurs amendements naturels, compost, restes de tonte et autres.

Si vous avez envie de participer à cette expérience insolite, rdv sur le site internet du parc Scarpe Escaut. Le slip doit être planté entre le 16 avril et le 16 juin.