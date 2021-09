250 000 euros pour aider les apiculteurs et sauver les abeilles de Haute-Savoie

Le gel du printemps, les averses de l’été… avec les abeilles non plus, la météo n’a pas été clémente. Et ces aléas climatiques ont eu un impact direct sur la production de miel. "Par rapport à une récolte normale, _les pertes s’élèvent à plus de 80%_", explique la présidente du groupement de défense sanitaire apicole de Haute-Savoie. "On a des apiculteurs professionnels pour qui la production de miel représente le revenu principal, poursuit France Gave. Ils se retrouvent en grande difficulté."

REPORTAGE - Moins de miel, les apicultures de Haute-Savoie ont perdu 80% de leur récolte. Copier

Aide financière "exceptionnelle"

Moins de miel signifie également moins de réserve de nourriture pour les abeilles elles-mêmes. Les apiculteurs vont donc devoir acheter du sucre (sous forme de sirop) pour les nourrir et les aider à survivre cet hiver. "C’est au minimum de 15 à 20 kilos par colonies", indique France Gave. En Haute-Savoie, le nombre de ruches est évalué à plus de 20 000. Pour aider les apiculteurs, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie a voté ce lundi matin une aide exceptionnelle de 250 000 euros. Elle permettra notamment de financer l’achat de sirop.

Les abeilles ont beaucoup souffert (...) si une fois de temps en temps le Département doit donner un coup de main aux abeilles et aux apiculteurs, on le fait." - Martial Saddier, le président du Conseil Départemental

ÉCOUTEZ Martial Saddier, président du Conseil Départemental. Copier