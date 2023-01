27 communes ligériennes concernées par des contrôles liés à la grippe aviaire

Vingt-sept communes ligériennes sont concernées par la mise en place de mesures de surveillance après la découverte d'un nouveau cas d'influenza aviaire. Une mouette porteuse du virus a été retrouvée morte à Loire-sur-Rhône, dans le département du Rhône, le 17 janvier.

ⓘ Publicité

Selon la préfecture de la Loire, plusieurs mesures sont mis en place pour éviter la propagation du virus dans un rayon de 20km autour du lieu où l'animal contaminé a été retrouvé. La première est le recensement de toutes les basses-cours (exploitations comme privées). Il sera réalisé par les communes concernées dans un rayon de 20 kilomètres. De plus, les propriétaires de cygnes, oies et canards doivent réaliser des analyses hebdomadaires de leurs volatiles, et tous les animaux retrouvés morts doivent être testés. Les chasseurs, eux, vont devoir adapter leurs activités.

Les vingt-sept communes concernées se trouvent dans la vallée du Gier et une partie du Pilat. On y trouve notamment Bessey, Cellieu, Chagnon, La Chapelle-Villars, Châteauneuf, Chavanay, Chuyer, Dargoire, Doizieux, Farnay, La Grand-Croix, Lorette, Malleval, Pavezin, Pélussin, Rive-de-Gier, Sainte-Croix-en-Jarez, Genilac, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Pierre-de-Bœuf, Saint-Romain-en-Jarez, Tartaras, La Terrasse-sur-Dorlay et Vérin.

Cette zone de contrôle est temporaire, elle pourra être levée dans 21 jours si aucun autre animal contaminé n'est découvert. La préfecture de la Loire ajoute que la consommation de viande, de foie gras et d'œufs ne présente aucun risque pour l'Homme. En revanche, l'épandage de coquilles d'œuf est interdit.