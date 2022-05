29 brebis mortes près de Gavarnie, l'éleveur et les Jeunes Agriculteurs pointent du doigt une attaque d'ours

"À chaque fois quand tu montes au Barrada tu as peur, cette année on était content, jusqu'à présent...", raconte désabusé René Sabatut. Dans le week-end, en allant retrouver son troupeau dans le vallon du Barrada, il s'est aperçu que ses bêtes avaient déroché. "En m'approchant, j'ai vu un cadavre, puis un autre, et encore un autre, et une dizaine à un endroit", dans une falaise où selon lui, "l'ours les poussent à chaque fois quand il attaque". Le bilan après le passage des agents de L'ONCFS est lourd : 29 brebis mortes, et quatre de plus qui vont devoir être euthanasiées.

Pas de preuve formelle pour l'heure

La difficulté c'est que pour le moment, même si les soupçons sont forts et ne font aucun doute même pour les Jeunes Agriculteurs, il n'y a pas de preuve formelle qu'il s'agit d'une attaque d'ours : pas d'empreintes, pas de poils pris dans les pièges, pas de passage filmé par une caméra. "On a fait un dossier avec les agents du parc national, mais les 29 brebis à 150 euros pièce on peut pour l'instant s'assoir dessus, regrette déjà l'éleveur. Ça donne vraiment envie de tout abandonner, moralement c'est très dur, tu les élèves toute l'année et finalement..." René Sabatut et sa femme ont transhumé le reste du troupeau, une centaine de bêtes, vers Troumouse, mais s'inquiète encore, sans savoir où se trouve l'ours qu'il pense responsable de l'attaque, pour ses vaches qui pâturent dans le secteur des cabanes de Buée.