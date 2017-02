3.800 animaux et 1.300 éleveurs : le Salon de l'Agriculture en chiffres

Le Salon de l'Agriculture ouvre samedi 25 février à Paris. Pendant deux semaines, plus de 600.000 visiteurs sont attendus au Parc des expositions de la Porte de Versaille, notamment pour admirer près de 4.000 animaux.

La plus grande ferme de France ouvre ses portes samedi à Paris. Le Parc des expositions de la Porte de Versailles accueille du 25 février au 5 mars le Salon international de l'Agriculture, rendez-vous qui attire aussi bien les professionnels que le grand public. Et, encore plus en période de campagne électorale, comme cette année, de nombreuses personnalités politiques.

Les organisateurs espèrent renouer avec les chiffres habituels de fréquentation, après un recul important du nombre de visiteurs en 2016 : 611.015 personnes ont fréquenté les allées du Salon de l'Agriculture l'an dernier, soit 80.000 de moins qu'en 2015.

3.800 animaux de plus de 300 races

La principale attraction du Salon, ce sont les animaux : ils sont 3.800 pour cette édition, de 344 races différentes. Les stars de la Porte de Versailles sont bien entendu les bovins, à commencer par Fine, l'égérie du Salon 2017. Mais les visiteurs peuvent aussi admirer de près des centaines d'ovins, caprins, des chevaux et des ânes, des chiens et des chats. Et tous les animaux de la basse-cour, notamment 600 lapins.

Sans eux, les animaux ne pourraient pas être présents au Salon : les éleveurs sont cette année 1.300 à se retrouver à la Porte de Versailles. 1.050 exposants sont également présents. Ils représentent les 13 régions françaises et 22 pays.

280 tonnes... de fumier

Côté concours, 22.152 produits et vins sont présentés pour cette édition 2017. Ils ont été 5.407 médaillés l'an passé.

Au volet des chiffres plus anecdotiques, mais assez impressionnants, au Salon de l'Agriculture, on dénombre aussi 230 tonnes de paille, 100 tonnes de foin, et 280 tonnes de fumier.