VIDEO 3 bébés gorfous sauteurs sont nés à Pairi Daiza, vous pouvez les découvrir dans la Terre du froid

Leurs œufs issus de parents différents avaient été donnés par le parc Marineland d'Antibes dans le cadre d'un programme européen de conservation de l'espèce classée comme vulnérable. Dans la nature, leur population a baissé de 30% ces 30 dernières années, à cause notamment des changements climatiques, de la pêche intensive ou de la population pétrolière.

Leur naissance est donc une très bonne nouvelle pour le parc animalier belge. Les oeufs ont d'abord été placés dans la couveuse du centre de conservation des oiseaux menacés de Pairi Daiza. Après une trentaine de jours d'incubation à 36°, ils ont percé leur coquille pour montrer leur petite frimousse, des bébés de 60 grammes.

Les petits gorfus ont été ensuite chouchoutés par l'équipe de soigneurs, placés sous très haute surveillance 7 jours sur 7, 24h/24. On ne connait pas encore leur sexe, mais ils pèsent maintenant 2 kilos et sont prêts à faire connaissance avec les manchots papous qui habitent la grotte des manchots depuis presque 1 an.

Vous pouvez donc les observer jusqu'au 9 janvier date de fermeture saisonnière de Pairi Daiza.