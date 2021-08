30 % de pertes pour le raisin Chasselas de Moissac AOP

Avant le début de la récolte de ce raisin de table, les producteurs du Chasselas de Moissac ne se font pas d'illusions. La production est à la baisse à cause du froid du printemps et du temps maussade de l'été.

Julien Custody a perdu 50 % de sa production à cause du gel ce printemps

Le Chasselas de Moissac va se faire un peu plus rare cette année sur les étals. La récolte doit débuter le 1er septembre, mais les professionnels savent déjà qu'elle ne sera pas exceptionnelle. Les gelés du printemps et le temps maussade de cet été ont fait chuter la production. "On estime que la perte est d'environ 30 % sur l'ensemble de l'appellation ", explique Claude Gauthier, le président du Syndicat de Défense du Chasselas AOP de Moissac.

"Certains ont perdu jusqu'à 90 %"

Derrière ce chiffre, il existe de grandes disparités. Tous les producteurs n'ont pas été touchés de la même manière. "D'un point de vue global, moins 30 % ce n'est pas catastrophique. Par contre, il y a des cas individuels où c'est vraiment compliqué. Certains ont perdu jusqu'à 90 %, fait remarquer Stéphane Lucas, technicien du syndicat de Chasselas. Souvent, c'est sur des exploitations croisées où l'on cultive le raisin, la pomme, les prunes, etc. D'habitude, ça permet de compenser si une production connait une année difficile. Là, c'est l'ensemble qui est impacté. Donc, les pertes seront sèches."

À Cazes-Mondenard, sur l'exploitation de Julien Custody, le gel du printemps a entrainé une perte de 50 % dans ses vignes. "Si le raisin avait pu pousser correctement, on aurait pu faire avec cette perte. Le problème, c'est que sur ce qui reste, on ne va pouvoir faire que 30 % en appellation Chasselas." Le reste sera soit vendu en conventionnel soit jeté car non-commercialisable.

Le goût devrait être au rendez-vous

Si certaines grappes se sont mal développées, d'autres comme celle-ci seront sur les étales dans une dizaine de jours © Radio France - Théo Caubel

Le manque à gagner s'annonce important, surtout que les prix ne vont pas servir de variable d'ajustement. "C'est impossible avec de telles pertes, ajoute Julien Custody. Avec d'autres fruits, on pourrait doubler les prix. Mais le raisin est déjà un produit cher et le prix à l'étalage serait beaucoup trop élevé".

Reste le goût. Le Chasselas de Moissac devrait être fruité et sucré grâce au soleil de ce mois d'août. Le syndicat va aussi fêter les 50 ans de l'AOP.