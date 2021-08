300 bouteilles de vin de Valençay vont être immergées dans un étang de la Brenne pendant un an

150 bouteilles de vin blanc et 150 bouteilles de rouge vont passer plus d'un an, enfouies à quatre mètres de profondeur dans un étang de la Brenne. L'idée insolite est née de la collaboration entre un pisciculteur et un viticulteur. Le but est de ralentir le vieillissement du vin.

C'est une façon originale de faire vieillir du vin ! Des bouteilles immergées pendant plusieurs mois dans l'eau. C'est l'idée qui a germé dans la tête d'un pisciculteur et d'un viticulteur berrichons. Samedi 12 septembre, ils vont plonger 300 bouteilles de vin de Valençay dans un étang de la Brenne et les y laisser jusqu'à novembre 2022.

"Il y aura 150 bouteilles de vin rouge et 150 bouteilles de vin blanc qui seront immergées à quatre mètres de profondeur, explique Sébastien Garnier, élu de la commission pisciculture et agriculture du Parc naturel régional (PNR) de la Brenne, qui chapeaute le projet. Elles vont y rester pendant plus d'un an".

Cette pratique existe déjà ailleurs en France, comme dans le lac d'Annecy, en Bretagne ou bien sur la côte méditerranéenne. Mais c'est une première dans la Brenne ! "Des expériences similaires ont été effectuées dans d'autres milieux aquatiques, notamment en Méditerranée et dans l'océan Atlantique, détaille Sébastien Garnier. Et on s'est dit 'Pourquoi pas tenter l'expérience dans un étang !'". Les bouteilles vont passer ces plusieurs mois dans un étang à Saint-Michel-en-Brenne.

"L'idée est d'observer le vieillissement de ces 300 bouteilles de vin et de comparer avec le même vin vieilli traditionnellement en chai, poursuit-il. Ce qui a été relaté des expériences passées dans d'autres domaines aquacoles, c'est que le vieillissement est ralenti. Cela permet d'avoir un vin beaucoup plus frais, plus jeune au niveau de sa maturité".