35% des agriculteurs à remplacer en Isère dans les 5 ans : "Il faut mieux promouvoir nos métiers"

Pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale, le salon de l'agriculture n'a pas lieu cette année. France Bleu donne donc la parole aux agriculteurs. On en compte 6.000 en Isère. Mais leur nombre diminue régulièrement et la profession manque de jeunes prêts à se lancer. Jean-Claude Darlet est le président de la chambre d'agriculture de l'Isère. Il était l'invité de France Bleu Isère ce mercredi à 7h45.

35% des agriculteurs de l'Isère vont partir à la retraite dans les 5 ans et beaucoup ne trouvent pas de repreneurs. Comment encourager les jeunes à reprendre des exploitations ?

C'est réellement l'enjeu que l'on a devant nous. Nous avons 35% des agriculteurs à remplacer dans les 5 ans qui viennent, donc il faut vraiment s'y préparer. La relève n'est aujourd'hui pas présente, ni dans les centres de formation, ni dans l'ensemble des porteurs de projets. Il faut faire une grande promotion des métiers de l'agriculture et puis pour cela, il faut leur donner de vraies perspectives.

Il y a le problème de l'attractivité mais aussi l'obstacle financier. C'est très lourd pour les jeunes qui se lancent d'investir, de partir de zéro ?

Tout à fait. Concernant l'attractivité, il faut rappeler que la pénibilité du métier d'agriculteur a beaucoup diminué ces dernières années. Mais la question primordiale en matière d'attractivité concerne les prix : il faut que nos produits agricoles aient une vraie valeur. Rappeler que l'alimentation ait une vraie valeur. Et puis vous l'avez dit, il y a la question des investissements. Il faut trouver aujourd'hui dans des transmissions d'exploitations des porteurs de projets qui puissent venir aider nos repreneurs.

Globalement, comment se porte l'agriculture en Isère en ces temps de crise sanitaire ?

L'économie agricole du département est vraiment très hétérogène suivant les filières, les façons de produire et de commercialiser. Mais globalement, les filières traditionnelles pâtissent fortement de la crise sanitaire, avec notamment toute la restauration qui a fermé, donc concrètement des consommations de viande qui ont baissé. L'arrêt des marchés pendant plusieurs semaines l'année dernière a aussi réorienté certains acheteurs vers d'autres modes de consommation. En revanche, on a heureusement dans le département plus d'un million de consommateurs, donc des débouchés. On a des chances, chez nous, de développer notre agriculture.

Les circuits courts sont les gagnants de la crise. Est-ce un modèle pour l'avenir ?

C'est un des modèles. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore 80% des consommateurs qui vont s'alimenter dans les grandes surfaces, où l'on recherche davantage des prix bas que de la qualité, ce qui est désastreux pour notre agriculture. L'avantage, c'est qu'il existe aujourd'hui plusieurs formes de commercialisation : le travail avec le département autour de la marque "Isère" en est un bon exemple. Ce n'est pas à proprement parler des "circuits courts", mais cela permet de restructurer des filières locales, avec une répartition équitable de la marge entre les producteurs et les distributeurs. Toutes ces nouvelles formes de vente permettront de donner des perspectives aux jeunes qui se lancent.

Les agriculteurs - surtout en agriculture conventionnelle - sont régulièrement critiqués par les écologistes ou les défenseurs de la cause animale. Comment restaurer l'image des agriculteurs ?

C'est un gros travail que l'on a à effectuer. On ne l'a sans doute pas assez fait, alors que l'on a pas à rougir de nos pratiques. Il faut donc ouvrir nos fermes - même si en ce moment avec le Covid, c'est compliqué - et puis faire une communication active. Commencer par les enfants, dans les écoles, par des témoignages, etc... Notre travail, on le fait avec passion et avec qualité.