36.000 volailles abattues après la découverte d'un foyer de grippe aviaire en Indre-et-Loire

36.000 volailles vont devoir être abattues, après la découverte d'un nouveau foyer de grippe aviaire, à Céré-la-Ronde, à l'Est de l'Indre-et-Loire. La préfecture l'annonce ce lundi midi. Tous ces animaux appartiennent au même élevage, dont le propriétaire sera indemnisé.

Pour éviter la diffusion du virus, la préfecture a mis en place en place deux périmètres de sécurité, de trois et dix kilomètres, autour de l'exploitation concernée. A Céré-la-Ronde et Orbigny, par exemple, les oiseaux de basse-cour doivent être enfermés et les autres volailles mises à l'abri. La chasse aux gibiers d'eau et à plumes est interdite.

Six autres communes se trouvent dans la zone de surveillance de 10 kilomètres : Beaumont-Village, Epeigné-Les-Bois, Francueil, Genillé, Le Liège et Luzillé.