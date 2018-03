Le Conseil des vins de Bergerac et Duras a réuni une soixantaine de dégustateurs, ce jeudi, pour sélectionner les bouteilles qui entreront au guide Hachette des vins 2019 à paraître en septembre. Un choix à l'aveugle qui donne accès aux 90 000 acheteurs de ce guide.

388 bouteilles de toutes les appellations de Bergerac et Duras étaient soumises au jury, réuni ce jeudi au Conseil interprofessionnel. Les bouteilles, soigneusement cachées sous des chaussettes noires, ont été notées et décortiquées par une soixantaine de vignerons, de négociants et d’œnologues du Bergeracois

on est plus sévères que des dégustateurs parisiens, pas question de laisser passer des défauts - Vincent-Vessel, vigneron et membre du jury"

Cette sélection à l'aveugle sera publiée en septembre dans le guide Hachette des vins 2019, pour toutes les appelations de Bergerac, Monbazillac, Pécharmant, Rosette, Saussignac, Montravel ou encore Côte de Duras.

L'an dernier, le guide Hachette avait distingué une centaine de Bergerac sur les 458 échantillons soumis au jury. Seuls les vins notés 2/5 ou mieux sont retenus. Et chez les mieux notées, 15 bouteilles avaient obtenu un coup de cœur.

Chaque bouteilles est décrite et notée par trois dégustateurs © Radio France - Harry Sagot

Le guide Hachette organise ses dégustations dans toute la France, et sélectionne chaque année environ 10 000 bouteilles sur 45 000 dégustées. Il est imprimé à 90 000 exemplaires, sans compter les suppléments ("vins rosés, "vins bios", ou encore "vins à moins de 15€") et le site internet, consulté chaque mois par 300 000 à 400 000 amateurs de vins.