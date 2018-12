Quarante bénévoles à la la pêche de vidange du Malsaucy

Évette-Salbert, France

La pêche de vidange a mobilisé une quarantaine de pêcheurs ce mercredi. Ils ont pris place sur la plateforme située au bord du lac. Objectif, vider le lac de ses poissons : entre 10 et 16 tonnes chaque année (carpes, tanches, gardons et poissons chats). " On tire un grand filet. Vous avez des personnes qui sont dans l'eau avec des épuisettes, d'autres sur la plateforme " explique Daniel Pastori, président de la fédération de pêche du Territoire de Belfort. Les espèces sont ensuite transportées par camions vers d'autres étangs du département.

Des vannes à ouvrir pour vidanger le lac

Pour réaliser cette pêche de vidange, il faut vider le lac en ouvrant des vannes pour faire évacuer l'eau vers un ruisseau et la Savoureuse. " On laisse s'écouler un maximum d'eau puis elle descend dans un bac de décantation. On a un barrage de pailles pour éviter que la vase et d'autres éléments ne partent vers les rivières comme la Savoureuse " précise Jean-Marie Lechêne, vice président de la fédération de pêche du Territoire de Belfort.

L'une des missions les plus fastidieuses de la pêche de vidange : le tri des poissons chats © Radio France - Nicolas Wilhelm

Les poissons seront remis à l'eau fin mars quand le lac sera à nouveau rempli grâce au ruissellement des eaux de pluie. Ce qu'il faut préciser c'est que leur présence empêche notamment la prolifération d'algues qui pourrait perturber les activités nautiques et la baignade durant l'été.

Une opération annuelle

Cette vidange a lieu chaque année , elle permet aussi au lac d'être nettoyé ce qui est indispensable pour ce plan d'eau qui s'étend sur 55 hectares. " C'est une occasion de refaire un renouvellement complet de l'eau et de faire les opérations d'entretien courant sur les berges et les ouvrages de vidange. Quand le curage a été fait, on referme. Et pendant l'hiver, l'eau qui tombe sur le bassin versant va remplir l'étang. Il sera plein fin mars dans une année normale" indique Laurent Sarrazin, technicien à la direction de l'environnement du Conseil Départemental, propriétaire du site. C'est au printemps quand le lac sera à nouveau rempli que les fédérations de pêche pourront à nouveau aleviner.

Du retard dû à l'arrêté sécheresse

A cause de l'arrêté sécheresse, la pêche de vidange du Malsaucy a débuté avec plus d'un mois de retard cette année. Elle se poursuit ce jeudi.

Si vous voulez y assister, rendez-vous sur les berges de la base nautique au bord de la route à proximité de l'auberge du lac.