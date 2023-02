Dordogne : 418 kilos de truffes ont été apportés cette année au marché de Saint-Alvère

La saison de la truffe se termine au marché de Saint-Alvère (Dordogne). Quelque trois kilos ont été vendus en quelques secondes ce lundi matin. Le marché de Saint-Alvère a vendu 418 kilos de melanosporum depuis le lundi 28 novembre dernier. Un bilan bien moins important que 2022 qui faisait figure de record absolu depuis sa création en 1987, avec 800 kilogrammes apportés et vendus pendant la saison.

De la sécheresse puis trop de pluie

Entre le 15 août et le 8 septembre, après un été particulièrement aride, la pluie est tombée sur une partie du département "entre les deux dames, on a bien eu entre 60 et 70 millimètres d'eau" explique Marie-France Ghouti, la commissaire générale du marché de Saint-Alvère. "Ça a permis d'améliorer les choses, mais le nord de la Dordogne n'a pas pu bénéficier de cette pluviométrie" déplore la commissaire.

Cette pluie tardive a notamment permis à Gérard, trufficulteur à Saint-Alvère, de sauver sa saison : "il ne faut pas se plaindre parce que la climatologie de juillet et aout était très mauvaise ! On ne devait pas avoir de truffes. Pas de mycorhize, pas de mycélium, pas de truffette" et finalement la récolte a été plus importe qu'espérée.

Un automne trop chaud pour les truffes

Après cet été difficile, l'automne a été plus chaud que les normales de saison, "il a été doux, sans gel et pluvieux, donc la truffe a pourri alors qu'elle n'était pas encore mûre [...] on a eu entre 15 et 17°C, c'est trop !".

Finalement, le nombre de truffes apportées cette année est moins importe que d'habitude, mais la qualité était au rendez-vous. Une truffe a été classée "extra" à Saint-Alvère , trois pouvaient même prétendre à ce titre, selon la commissaire générale.