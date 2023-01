48 huitres en 5 minutes : Morgan Bonnard élu meilleur écailler des Pays de la Loire

Etes-vous un champion pour ouvrir les huitres ? Si oui, sachez qu'il existe un concours : celui du meilleur écailler. La compétition régionale se tenait ce dimanche 29 janvier 2023, à Notre-Dame-de-Monts, en Vendée, au restaurant l'Estran. Le meilleur écailler des Pays de la Loire a remporté un chèque de 500 euros.

ⓘ Publicité

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait de l'ambiance ! Quand la musique du film Rocky jaillit des enceintes à l'entrée des sept concurrents, on se serait presque cru sur un ring de boxe. Au top départ, c'est à celui ou celle qui ouvrira un maximum d'huitres le plus vite possible. "Trois, deux, un, c'est parti !" lance l'animateur, qui n'est autre que Marcel Lesoille, président de France Écailles, champion du monde des écaillers et recordman d’ouverture d’huîtres (2 678 huîtres en une heure devant et 679 dans le dos).

Quatre douzaines en moins de 6 minutes

Un silence religieux s'installe alors, on n'entend que le bruit des couteaux sur les coquilles. Le grand gagnant est finalement Morgan Bonnard, restaurateur à Châteauroux. Il est venu à bout de quatre douzaines d'huitres en cinq minutes et 45 secondes. "Ma technique, c'est de les ouvrir sur le côté, explique-t-il. Les anciens l'ouvraient par derrière, mais je trouve ça plus facile comme ça, sauf pour les huitres plates". La deuxième place reviens à Cédric Béthus, la troisième à Franck Orion, un restaurateur des Sables-d'Olonne.

C'est le restaurant l'Estran qui accueillait ce concours pour la première fois. "Je suis très contente d'accueillir tout le monde dans mon restaurant, confie Hélène Clautour, la gérante. Je suis heureuse aussi de pouvoir valoriser le métier d'écailler et mettre en avant nos produits qui sont locaux : les huitres et palourdes viennent de Noirmoutier."

Ariane Gueydon était la seule femme à participer à ce concours parmi les sept candidats © Radio France - Léonie Cornet

Valoriser les produits locaux mais aussi un savoir-faire pour Dave Vitré, le co-organisateur du concours. "En l'espace de quatre mois, nous aurons organisé 10 concours au total, notamment en Normandie, en Bretagne, à Arcachon et en Ile-de-France" résume-t-il.

C'est d'ailleurs en Ile-de-France que se tiendra la grande finale nationale le 28 février, au salon de l'agriculture à Paris. Aucun coquillage n'a été gâché pendant ce concours. Tous les fruits de mer ont été vendus au profit des sauveteurs en mer de la SNSM.