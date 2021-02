48 parlementaires appellent à ne pas sacrifier l'agriculture de montagne dans la nouvelle PAC

Dans ce texte porté par le député communiste du Puy-de-Dôme André Chassaigne, les élus appellent Paris et Bruxelles à conserver les spécificités de l'élevage dans la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC). Les agriculteurs ont aussi manifesté dans ce sens ce mercredi sur le Viaduc de Millau.

Unis pour défendre l'élevage de montagne. 48 parlementaires de tous bords politiques appellent ce mercredi 17 février Paris et Bruxelles à maintenir les spécificités de cette agriculture, alors que les négociations européennes sur la nouvelle PAC (Politique Agricole Commune) viennent de débuter.

Ces parlementaires, réunis autour du patron des députés communistes André Chassaigne (élu du Puy-de-Dôme), ont souligné la fragilité de ces exploitations agricoles, que des arbitrages défavorables dans le cadre de la PAC 2021-2027 pourraient mettre en péril, et avec elles, tout l'écosystème des territoires ruraux.

Parmi les signataires figurent les députés aveyronnais Anne Blanc, Stéphane Mazars et Arnaud Viala, mais aussi la députée de l'Ariège Bénédicte Taurine, et le sénateur du Tarn Philippe Folliot. Des territoires où les élevages comptent des milliers de têtes de bétail : moutons ou vaches Salers, Aubrac, Gasconne des Pyrénées, etc.

La PAC, principal soutien des éleveurs de montagne

Les élus mettent en avant des rémunérations trop faibles par rapport aux coûts de production. Lors d'une conférence de presse au Palais Bourbon, ils ont demandé que "les éleveurs conservent, au moins à leur niveau actuel, les aides couplées du premier pilier de la PAC dont dépend entièrement la survie de leurs exploitations". Selon eux, la seule aide de la PAC représentait jusqu'à 80% du revenu chez certains éleveurs de montagne ou des piémonts.

"Nous voulons que les surcoûts qu'ils subissent, liés aux "handicaps naturels" de nos territoires, continuent d'être compensés à leur juste niveau, à travers une ICHN (indemnité compensatoire de handicaps naturels) forte, centrée sur l'élevage", complètent ces parlementaires.

"Ce qui est en jeu, c'est une vision française de l'agriculture française", a relevé le député LR de l'Aveyron Armand Viala. Ce jeudi matin d'ailleurs les Jeunes Agriculteurs de l'Aveyron et la FDSEA du département ont manifesté sur le Viaduc de Millau, pour alerter sur leur situation.

La France est le premier pays bénéficiaire des aides européennes, avec plus de 9 milliards d'euros par an.