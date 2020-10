500 poules pondeuses à adopter à la ferme de l'Écoufle à Saint-Marcel

Quatre euros la poule, l'éleveuse, Laurie Besnard, ne pensait pas avoir autant de succès avec son "opération de déstockage". Pour accueillir de nouveaux volatiles, elle se sépare de 500 poules pondeuses. Mais attention, pas des vieilles poules, "elles ont 18 mois et vont pondre encore cinq à six ans" assure la jeune femme. L'opération attire du monde dans la cour de la ferme de l’Écoufle à Saint-Marcel, c'est même un ballet incessant de voitures. Les clients viennent récupérer leurs poules. Certains ont même fait trois quarts d'heure de trajet, comme Kevin et sa mère Véronique, venus acheter vingt poules.

Kevin et sa mère avaient prévu les cages pour le transport © Radio France - Laurent Philippot

Pour transporter une poule, tout est bon, même la caisse du chat ! © Radio France - Laurent Philippot

Mes poules sont très gentilles et elles ne sont pas bêtes ! - Laurie Besnard

"Mes poules sont très gentilles" affirme Laurie Besnard qui prend la pose avec son compagnon Jérémy Pichou © Radio France - Laurent Philippot

La poule, animal multifonctions

Une poule, c'est d'abord l'assurance d'avoir des œufs frais "une poule pond en moyenne 280 œufs par an" avance Laurie Besnard. C'est idéal aussi pour recycler vos déchets alimentaires et pour fournir de l'engrais naturel pour votre jardin. L'opération se termine samedi 3 octobre. Pour adopter votre poule, deux solutions : la réserver sur la plateforme Adopte une poule ou appeler directement Laurie Besnard. Faites vite, elles partent comme des petits pains.