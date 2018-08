La 50e édition du festival de l'élevage de Brive se tient ce samedi et ce dimanche. Le rendez-vous fera la part belle à la pédagogie sur les méthodes de travail alors que les pesticides et le bien être animal sont devenus des questions sociétales.

Un quinquagénaire fête son anniversaire tout ce week-end à Brive. Il s'agit du festival de l'élevage dont la 50e édition se déroule ce samedi et ce dimanche place de la Guierle. Il est devenu LE rendez-vous limousin de l'élevage, et même la deuxième manifestation agricole la plus importante pour les éleveurs de limousines après le salon de l'agriculture. Plus de 30.000 visiteurs sont attendus avec une ambition pour les organisateurs : réussir la communication avec le public alors qu'on a jamais autant parlé de produits phytosanitaires et de bien être animal.

"Un aspect militant que l'on assume"

Désormais, l'événement s'intitule d'ailleurs "festival de l'élevage, du bien élever au bien manger" et le nom vient d'être déposé à l'INPI (l'Institut national de la propriété industrielle). "Le rendez-vous a un aspect militant que l'on assume" pose le maire de Brive, Frédéric Soulier, "au nom de notre territoire et de notre patrimoine agricole". Le rendez-vous, très important professionnellement pour les éleveurs, le sera aussi pour eux en matière de pédagogie sur les méthodes de travail. Car, au delà des discours, un vrai dispositif a été mis sur pied pour que le public et les consommateurs puissent échanger étroitement avec les agriculteurs.

Visites guidées, conférence et enseignement des pratiques

Chacun pourra d'ailleurs se faire une idée sur l'évolution du métier grâce à une exposition dans le hall du théâtre de Brive. Elle retrace les 50 ans de la manifestation depuis les premiers comices agricoles en 1968 au festival de l'élevage, du bien élever au bien manger, cette année. Les méthodes de travail des éleveurs seront expliquées lors de visites guidées du festival mises en place pour la première fois. Elles seront menées par les éleveurs par groupe d'une dizaine de personnes, inscrites au préalable. Les jeunes agriculteurs animeront eux, ce samedi après-midi dans les murs du théâtre, une conférence intitulée "l'agriculture de demain" sur le thème de l'agro-écologie, pratique en vogue parce que plus respectueuse de l'environnement. Enfin, les deux lycées agricoles de Corrèze seront aussi présents pour mettre en lumière l'enseignement des pratiques. Objectif affiché : "rassurer le consommateur et valoriser le producteur".

France Bleu Limousin en direct

Sur le site, plus de sept cents animaux et environ cinq cents éleveurs de vaches et veaux de lait, de moutons, de porcs, de chevaux, de volailles seront présents. La manifestation sera à vivre en direct sur France Bleu Limousin ce samedi entre 10h et 12h30, dans une émission spéciale avec Christophe Besson et Régine Rossi Lagorce.