51e Saint Vincent : le vignoble chablisien en fête à Béru

Le petit village de 75 habitants accueille la 51e édition de la Saint Vincent tournante du chablisien, les 1er et 2 février. Une fête de la vigne et du vin qui devrait rassembler plusieurs milliers de visiteurs.

Beru, France

Le temps d'un week-end, la population de Béru va être multipliée par 100 ! Le petit village de 75 habitants accueille les 1er et 2 février la 51e Saint Vincent tournante du chablisien. C'est le petit poucet des villages de l'appellation, la plus petite commune du chablisien. La dernière fois que Béru avait accueilli cette institution viticole, c'était il y a 22 ans, en 1998.

8 000 visiteurs attendus

Près de 600 convives participeront samedi soir au traditionnel banquet de la Saint- Vincent. Et tout au long du week-end, ce sont plus de 8000 visiteurs qui sont attendus autour de caveaux de dégustations pour goûter la cuvée Saint Vincent de Béru, ainsi que les spécialités chablisiennes.

Comme toujours, le village a été entièrement décoré par les habitants de Béru, qui ont travaillé sans relâche depuis de longs mois pour faire de ce rendez-vous traditionnel un moment convivial et joyeux.

Il y aura six stands de restauration un peu partout dans le village et deux stands qui proposeront la cuvée Saint Vincent de Béru. Ce sera aussi l'occasion de déambuler dans cette charmante commune, haut perché, qui domine 3 vallons et possède de charmantes maisons anciennes en calcaire. Il y a aussi, au centre du village, un château du XIIIe siècle qui possède un étonnant cadran solaire et lunaire et où l'on fait toujours du vin.

Pour l'occasion, la circulation dans le village a été modifiée et plusieurs parkings ont été mis en place.

Le plan d'accès et le plan des parking de la Saint Vincent. -

Le plan de la saint Vincent de Béru. -

L'INAO risque de gâcher la fête

Mais les inquiétudes qui secouent la profession seront sans doute dans les têtes et viendront sans doute gâcher un peu la fête. L’INAO, l'institut national de l'origine et de la qualité, propose en effet de modifier les délimitations géographiques de l’appellation Bourgogne. Le redécoupage exclurait de l'AOC Bourgogne 64 communes dont, dans l'Yonne, certains secteurs de Chablis, du Tonnerrois et de l’Auxerrois. La nouvelle délimitation permettrait en revanche à 24 communes du Beaujolais et à 19 communes des crus du Beaujolais de prétendre à l'AOC Bourgogne. Plusieurs élus, notamment la Présidente de Région Bourgogne Franche Comté et une douzaine de parlementaires de toute la région ont alerté le président de la République et demandé le retrait de ce projet.

Le programme du week-end à Béru

Samedi 1er février 2020

12h à 18h : Banquet à Béru, (les réservations sont closes)

12h à 17h : ouverture d’un caveau de dégustation et de restauration dans le village.

​20h30 à 1h : Bal animé par l'orchestre Mosaïque.

Dimanche 2 février 2020