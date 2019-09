556 vins de Bourgogne goûtés à l'aveugle au 104eme tastevinage du Clos de Vougeot

Vougeot, France

Au Chateau du Clos de Vougeot vendredi, 556 vins ont été goûtés à l'aveugle. Prés de 250 jurés, des sommeliers, des viticulteurs ou des négociants ont noté les vins de Bourgogne. La Confrérie des Chevaliers du Tastevin a rassemblé les meilleurs vins blancs, rouges ou crémants du Chablis au Beaujolais. Ce test à l'aveugle permet d'accorder - ou non - le tastevin, l'indication sur l'étiquette qui garantit les qualités des vins du terroir de Bourgogne.

Plaisir immense avec la gourmandise de Ladoix ou Mercurey à des tarifs raisonnables

Fabrice Sommier présidait cette 104ème édition du tastevinage. Le prestigieux sommelier à la tête du groupe Georges Blanc veut aussi séduire les papilles avec des vins de Bourgogne à des prix accessibles : "on parle souvent du prix mais les vins de Bourgogne ne sont pas chers ! Les grands vins de Bourgogne sont chers comme les autres grands vins dans le monde mais sur des appellations village ou régionales, on peut avoir un plaisir immense avec un Bourgogne générique ou des appellations comme Pernand Vergelesse, Ladoix ou Mercurey, des vins avec une fraîcheur, une élégance et une gourmandise très appréciables. Ces vins sont à des prix très raisonnables, beaucoup moins chers que ceux d'autres régions qui ont le vent en poupe".