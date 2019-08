56 ruches installées dans le centre-ville de Valence

Valence, France

Des ruches en plein centre-ville de Valence, près du Parc Jouvet. C'est le pari des Ruchers de Gaël qui ont installé 56 ruches près de l'autoroute A7. Gaël Arnaud et Gaëlle Tirard, ce couple d'apiculteurs bio, s'est inspiré d'exemples sur Paris où de nombreuses ruches sont posées en plein dans la capitale.

"Essayer de faire du miel bio d'acacia"

Selon Gaël Arnaud, pour ces apiculteurs basés à Saint Vincent la Commanderie, il existe plusieurs intérêts : "Nous sommes là avant tout pour l'hivernage, en espérant qu'il fasse plus chaud ici, pour les abeilles. Puis, on va essayer de faire du miel bio d'acacia et l'analyser. S'il n'est pas pollué avec la route et la pollution de la ville, on essaiera de faire du miel de tilleul également".

Les ruches seront retirées à la mi-mai pour aller butiner d'autres fleurs dans le département.