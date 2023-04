565e édition de la Foire aux biquions : la tradition respectée à Beaumont Saint-Cyr dans la Vienne

Succès pour la 565e édition de la Foire aux biquions, qui s'est tenue ce dimanche 30 avril à Beaumont Saint-Cyr, place du 11 novembre. L'événement ancestral dans la Vienne est organisé chaque année le dernier dimanche d'avril par le comité des fêtes, en partenariat avec la chambre d’agriculture et la municipalité.

Après une période compliquée ces dernières années, notamment avec la crise liée au Covid-19, la foire avait repris timidement ses droits en 2022. Mais cette année, les organisateurs ont réussi à faire venir plus de 80 commerçants, artisans et créateurs. Ils ont exposé toute la journée, pour mettre en valeur leurs produits et savoir-faire.

Et le produit phare incontesté de la foire, c'est bien justement le biquion ! De la viande de chevreau cuisinée avec de l'ail vert, des cives et des mogettes a été servi à quelque 150 personnes présentes pour le repas traditionnel, dans la salle des fêtes. "On vient pour cela", confit Jean-Claude, habitant de Chinon. Et si beaucoup se régalent, certains sont assez réticents à manger de la viande de chevreau. "J'ai en tête l'image du chevreau vivant, tout mignon. Pourtant je mange du veau. Mais le chevreau, je ne peux pas", raconte une habitante de Châtellerault.

Un salon du fromage de chèvre lancé en 2024

Et pour perpétrer la tradition, les organisateurs peuvent compter sur le soutien de la chambre d'agriculture. Véronique Guérin est vice présidente en charge de l'élevage caprin. "Les éleveurs n'ont pas suffisamment de valorisation du capri sur leur exploitation. Notre but, c'est d'essayer de promouvoir la consommation de la viande de chevreau, pour qu'ils aient un plus en termes de chiffre d'affaires et de revalorisation. Il faut que les gens réapprennent à consommer cette viande, d'autant qu'elle est d'excellente qualité ! ", insiste-t-elle. Dans la Vienne, certains producteurs développent désormais l'engraissement à la ferme, pour vendre la viande directement aux consommateurs, tout au long de l'année, et pas seulement au moment de Pâques.

Avec le beau temps ce dimanche 30 avril, l'affluence était au rendez-vous dans les allées de la foire. Les organisateurs espèrent le même engouement les années prochaines. Le comité des fêtes a d'ores et déjà prévu une nouveauté pour 2024 : le lancement d'un salon du fromage de chèvre, sur la place, le jour de la foire. Avec des prix décernés aux meilleurs produits.