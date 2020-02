57e Salon de l'Agriculture : la journée spéciale Côte-d'Or mardi !

La 57e édition du Salon de l'Agriculture ouvre ses porte samedi 22 février à Paris. Neufs jours de salon, plus de 600 000 visiteurs, 1400 éleveurs et 4 000 bêtes. La journée spéciale Côte-d'Or a lieu mardi 25 février. Voici le détail de la programmation.

Leceister, grand vainqueur du concours 2019 des plus de 4 an

Plus de 600 000 visiteurs, 1400 éleveurs, 4 000 bêtes, 25 pays représentés... et plus d'une vingtaine d'agriculteurs Côte-d'Oriens ! Le Salon de l'Agriculture ouvre ses portes à Paris, Porte de Versailles, samedi 22 février, jusqu'au dimanche 1er mars.

La journée spéciale Côte-d'Or se tiendra mardi 25 février, pour mettre en valeurs les produits du département : viandes, vins, fromages... France Bleu Bourgogne vous donne le programme !

Mardi, journée 100% Côte-d'Or

10h00 : Arrivée des 100 Côte-d'Oriens en bus, vainqueurs d'un jeu Facebook !

: Arrivée des 100 Côte-d'Oriens en bus, vainqueurs d'un jeu Facebook ! 10h30 : Lancement de la marque " 100% savoir-faire Côte-d'Or " avec le premier fromage 100% Côte-d'Or de chez Delin

: Lancement de la marque " " avec le premier fromage 100% Côte-d'Or de chez Delin 11h30 : Remise des prix du Concours Simmental : 2 éleveurs Côte-d'Oriens présents, d'Argilly et Chazeuil

: Remise des prix du : 2 éleveurs Côte-d'Oriens présents, d'Argilly et Chazeuil 12h00 : Remise des prix du Concours Trait d'Auxois : 4 éleveurs Côte-d'Oriens présents, Bernard Poncet, David Lucas, Emilien Lucand, Gaec Dupaquier

: Remise des prix du : 4 éleveurs Côte-d'Oriens présents, Bernard Poncet, David Lucas, Emilien Lucand, Gaec Dupaquier 15h00 : Découverte du stand de la Ferme Digitale

: Découverte du stand de la 15h30 : Visite des éleveurs avicoles : 7 éleveurs Côte-d'Oriens présents

: : 7 éleveurs Côte-d'Oriens présents 16h00 : Visite du stand de la vache Charolaise : deux Côte-d'Oriens en compétition : François Lucand, de Molphey, avec sa vache Laurie, et le taureau Leceister , grand vainqueur du concours 2019 des plus de 4 ans !

: Visite du : deux Côte-d'Oriens en compétition : François Lucand, de Molphey, avec sa vache Laurie, et le taureau , grand vainqueur du concours 2019 des plus de 4 ans ! 16h30 : rendez-vous avec la race Brune : 4 bêtes du département en concours

: rendez-vous avec : 4 bêtes du département en concours 17h00 : Visite du stand des races ovines avec 4 éleveurs de notre département

Idéale, la vache Bourguignonne, égérie du salon

L'édition 2020 du salon met à l'honneur la race charolaise. C'est en effet Idéale, une charolaise de six ans qui a été choisie comme vache égérie de la compétition, et star de l'affiche.

Infos pratiques à retrouver sur le site internet du salon.